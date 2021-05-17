شاب في خنشلة يبتز طليقته بصورها

خيّرها بين العودة إليه أو تسليمه أموالا

أوقفت فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية، بأمن ولاية خنشلة خلال اليومين الأخيرين، شابا في العقد الثالث من العمر، متورط في ابتزاز طليقته العشرينية، بالتهديد والتشهير، عبر الانترنيت بنشر صور حميمية لها، وذلك بناء على شكوى كانت قد تقدمت بها الفتاة، أمام عناصر الفرقة، بخصوص تعرضها للابتزاز والتهديد بإشهار صورها، على الفايسبوك، من قبل شاب كان قد خطبها وعقد قرانه عليها إداريا، قبل إلغاء الزواج، لظروف خاصة، حيث تم تحرير محضر جزائي، ضد المعني، في انتظار تقديمه أمام القضاء.

القضيـة، حسب أمن ولاية خنشلة، تعود إلى شكوى رسمية، تقدمت بها فتاة في التاسعة والعشرين من العمر، أمام فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية، بأمن الولاية، بخصوص تعرضها للتهديد بالتشهير عن طريق الانترنت، من قبل صاحب حساب إلكتروني، بمنصة التواصل الاجتماعي فايسبوك، هذا الأخير استغل العلاقة التي كانت تربطه بالضحية، واستغل صورها الكثيرة التي بحوزته لأجل تهديدها، مقابل تمكينه من الحصول على مبالغ تمثل ثمن الهدايا التي قدمها لها قبل وبعد خطبتها، وعلى الفور سارع عناصر الفرقة، إلى فتح تحقيق في الموضوع، أين أفضت التحريات التقنية إلى تحديد هوية المشتبه فيه، صاحب الحساب الإلكتروني محل التحقيق، وهو شاب في الـ34 سنة من العمر، مقيم بمدينة الحامة بولاية خنشلة، قبل استدعائه، وبعد مثوله أمام عناصر الفرقة لمواصلة إجراءات التحقيق اللازمة ومواجهته بالفعل المجرم الذي ارتكبه، اعترف بقيامه بالفعل المنسوب إليه، زاعما بانه كان يريد العودة إليها أو استعادة قسم مما أنفقه عليها، ليحرر ضده ملف جزائي، بموضوع التهديد بالتشهير عن طريق الانترنت، في انتظار تقديمه لاحقا، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة.