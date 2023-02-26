شاب قطري يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية بسبب المونديال

دخل مواطن قطري يدعى حمد عبد العزيز موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية. بعد تمكّنه من حضور أكبر عدد من المباريات في نسخة واحدة من كأس العالم في تاريخ المنافسة.

ونجح حمد في حضور 44 مباراة من أصل 64 مباراة في مونديال قطر 2022. الذي أسدل عليه الستار يوم 18 ديسمبر الماضي، بفوز الأرجنتين بالكأس على حساب فرنسا.

وقال حمد، وهو شاب في الـ 39 من العمر، لموقع اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر، إنه “أحرز رقما قياسيا من المرجّح أن يبقى إنجازا خاصا به. بحيث يصعب على مشجع آخر تجاوزه في المستقبل”.

ونظمت قطر بالفعل النسخة الأخيرة من المونديال بمجموعة من الملاعب، هي الأكثر تقاربا في في التاريخ الحديث لكأس العالم. فالمسافة بين أي من الملاعب الـ8 لا تتجاوز ساعة واحدة من وسط العاصمة الدوحة.

وتابع المشجّع القطري يقول:”اخترت أسلوبي الخاص للمشاركة في استضافة ناجحة للبطولة، والتركيز على تميّز قطر، وسهولة التنقل من ملعب إلى آخر”.

وأضاف:”بعد التحقّق من جدول مباريات المونديال، وجدت أن بإمكاني حضور ثلاث مباريات في اليوم. إلا أنني واجهت صعوبة في الوصول بالوقت المناسب إلى الملعب”.

وأوضح حمد عبدالعزيز أنه تواصل مع موسوعة غينيس قبل موعد البطولة. حيث طُلب منه توثيق حضوره للمباريات بشهادة شخصين في كل مباراة، مع توقيع كل منهما على استمارة خاصة قبل بداية المباراة وبعد صافرة النهاية.