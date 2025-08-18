شاب مسلم يتلقى صفعة على متن طائرة لسبب غريب!

تداولت الشبكات الاجتماعية مقطع فيديو لشاب مسلم وهو يتلقى صفعة على وجهه من طرف أحد الركاب على متن طائرة هندية مما أثار غضبا واسعا بين المسافرين.

وقعت الحادثة في مطلع أوت الجاري على متن رحلة تابعة لشركة” إنديجو” من مومباي إلى كولكاتا، عندما أصيب مسافر مسلم بنوبة هلع على الطائرة أثناء استعدادها للإقلاع.

وبدأت علامات الضيق والخوف تظهر على الشاب ما جعله يبكي ويتوسل للسماح له بالنزول من الطائرة، وبدلاً من تقديم المساعدة، اعتدى عليه أحد الركاب جسديا بصفعه على وجهه أثناء مروره، وهو ما تم تصويره ونشره على مواقع التواصل.

أثار هذا التصرف الشنيع استنكارا واسعا، حيث وصفه العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بأنه عملٌ صارخٌ من أعمال الإسلاموفوبيا.

وطالب المعلقون بمنع المعتدي من السفر جوا بشكل دائم ووضعه على قائمة حظر الطيران الهندية للمسافرين المشاغبين.

وردا على ردود الفعل الغاضبة، أصدرت شركة “إنديجو” بيانا أدانت فيه الاعتداء، ووصفت السلوك بأنه “غير مقبول بتاتا”، وأكدت التزامها بسلامة وكرامة جميع الركاب.

وأفادت شركة الطيران بأنه تم تسليم المعتدي إلى السلطات الأمنية فور وصوله، وأنه تم الإبلاغ عن الحادثة إلى الجهات التنظيمية المختصة.

وستتخذ شركة الطيران إجراءات بموجب قواعد المسافرين المشاغبين، مما قد يؤدي إلى وضعه على قائمة حظر الطيران لفترة من الوقت.

وصرحت شركة الطيران قائلة: “تصرف طاقمنا وفقا لإجراءات التشغيل القياسية المعمول بها”، مضيفة أن الرحلة المتبقية مرت بسلام بعد تهدئة الموقف، وقدّم الطاقم والركاب الآخرون الدعم اللازم للراكب المنكوب.

وعلق أخصائيون طبيون على الحادثة، مؤكدين على ضرورة معاملة الركاب الذين يعانون من نوبات الهلع بتعاطف ورحمة، لا بعدائية.

في غضون ذلك، واصل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي المطالبة بالعدالة، حيث حثّ الكثيرون شركة “إنديجو” ّوالجهات التنظيمية للطيران على اتخاذ إجراءات تأديبية صارمة ضد المعتدي، لإرساء سابقة في عدم التسامح مطلقا مع السلوك التمييزي والعنيف في السفر الجوي، بحسب موقع bolnews.