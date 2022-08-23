شاب مصري يحرق مدرسة انتقاما لرسوب خطيبته

أقدم شاب مصري على إضرام النار في مدرسة بكفر سالم النحال التجارية ثم لاذ بالفرار انتقاما لرسوب خطيبته.

وفي التفاصيل، تلقى مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة، يفيد باندلاع حريق داخل مدرسة للتعليم التجاري.

وعقب تلقي الإخطار، تشكلت فرق البحث الجنائي، وتم التنقل إلى موقع البلاغ بعد تمكن الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وتدخل الأهالي لإخماد النار وعدم انتقالها إلى أنحاء المدرسة، حيث لم تسجل أي إصابات.

وأسفر الحريق عن تفحم غرفتي الإداريين ومديرة المدرسة، وإتلاف بالملفات الخاصة بالطلاب بالكامل، حسب صحيفة “المصري اليوم”.

وتبين أن المتهم قام بخطبة طالبة بمدرسة كفر سالم النحال للتعليم التجاري والتي رسبت، فقام بإحراق المدرسة انتقاما لها ثم لاذ بالفرار إلى بلدته بمحافظة المنوفية عقب الحادث.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة والتي أصدرت قرارها المتقدم، حيث تم حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.