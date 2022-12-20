شاب مصري يفارق الحياة بعد تتويج ميسي بكأس العالم

توفي شاب مصري، بعد تعرضه لأزمة قلبية، عقب تتويج منتخب الأرجنتين بقيادة ميسي، بكأس العالم قطر 2022.

وقالت وسائل إعلام مصرية، أن الشاب مصطفى عبد العال، تعرض لأزمة قلبية عقب فوز المنتخب الأرجنتيني على نظيره الفرنسي والتتويج بكأس العالم.

و يقيم الراحل في منطقة شبرا الخيمة، ويبلغ من العمر 26 عاما، وهو محام، كان شديد الحب للاعب ليونيل ميسي، وكان يتمنى تتويج الأخير بكأس العالم.

وكان آخر منشور كتبه على صفحته على الـ “فيسبوك”، احتفالا بفوز منتخب الأرجنتين، قائلا “ستبقى أحلى ذكرى في حياتي”.

وذكر عدد من أصدقاء الشاب المتوفى، على موقع التواصل الاجتماعي، أن مصطفى ذهب لمشاهدة نهائي كأس العالم في منطقة وسط البلد رفقة عدد من أصدقائه.

وأضافوا أنه بعد انتهاء المباراة بفوز الأرجنتين وتحقيق نجمه المفضل ميسي لكأس العالم، أصيب بأزمة قلبية من شدة الفرح، وتم نقله على الفور إلى مستشفى العجوزة، وفور وصوله إلى المستشفى، لفظ أنفاسه الأخيرة.