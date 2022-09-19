شاب وفتاة يقتحمان مسكنا ويستوليان على مجوهرات نادرة!

فاقت قيمتها مليار سنتيم

أوقفت مصالح الأمن مؤخرا ثلاثة أشخاص تقودهم امرأة تدعى “ح.لامية”، عاملة في شركة مواد التنظيف تنحدر من ولاية عنابة، بعد ثبوت تورطهم في عملية سطو على منزل شرق العاصمة، والاستيلاء على مجوهرات وأحجار كريمة فاقت قيمتها مليار سنتيم.

ملابسات القضية حسب المعلومات المتوفرة انطلقت من شكوى أودعتها الضحية وزوجها، بعد اكتشافهما لدى عودتهما إلى المنزل أن ممتلكاتهما تعرضت للسطو من قبل مجهولين الذين اقتحموا المسكن في غيابهم باستعمال مفاتيح مستنسخة وكسر قفل الخزنة الحديدية وسرقة مجوهرات ثمينة، وعليه قاما بتحرير شكوى رسمية لدى مصالح الأمن، واستنادا لتصريحات الضحية، باشرت عناصر الشرطة تحريات مكثفة لمعرفة هوية المتورطين، والتي أسفرت بعد رفع البصمات من مكان وقوع الجريمة إلى تحديد هوياتهم، وتعلق الأمر بقريبة الضحية التي كانت تقيم بشقة ملحقة بفيلتها قبل طردها بسبب سلوكها وعلاقتها المشبوهة مع أحد المتهمين في الملف، حسب ما صرحت به الضحية بمحضر سماعها، لتقرر المتهمة الانتقام بالتخطيط لسرقة المجوهرات ومبالغ مالية من غرفة الضحية بعد حصولها على نسخ من المفاتيح وترصد تحركات قريبتها وزوجها لتنفذ عملية السطو بمساعدة شريكيها اللذين توليا مهمة الحراسة خارج المسكن، قبل أن يلقى عليهم القبض جميعا وحجز مبلغ مالي قيمته 175 مليون سنتيم بحوزتهم.

وتقرر إيداع المتهمين رهن الحبس المؤقت بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء بالمؤسسة العقابية، ومتابعتهم بجنحة تكوين جماعة أشرار، السرقة مع توافر ظرف التعدد والكسر واستحضار مركبة واستعمال مفاتيح مصطنعة، في انتظار مثولهم للمحاكمة بعد أيام.