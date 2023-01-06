شاب يتقمص دور أمريكي مسلم ويسلب “عجوزا” نصف مليار

بعد ما أوهمها بالزواج

نظرت محكمة برج بوعريريج الخميس، في قضية نصب واحتيال بطلها شاب عشريني من تمنراست، وضحيتها امرأة تبلغ من العمر 57 سنة مقيمة ببرج بوعريريج، قام بسلبها مبلغ مالي كبير يزيد عن 411 مليون سنتيم، على مراحل، حيث التمس ممثل الحق العام خمس سنوات سجنا في حق المتهم، في حين تأجل النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل.

تفاصيل قضية الحال، تعود إلى السنة الماضية، عندما قامت سيدة بتقديم شكوى قيّدت فيها بأنها تعرضت للنصب من طرف شخص لا تعرفه في حياة الواقع، وعدها بالزواج، وذكرت بأنه منذ أن حصل على المبلغ المالي الذي طلبه، قطع الاتصال بها واختفى نهائيا، وأشارت الى أنها تعرفت عليه بأحد مواقع الدردشة، وبأنه انتحل صفة أمريكي مسلم من مدينة “نيويورك” وأخبرها بأن اسمه هو “أحمد أندرسون”، يريد التعرف على المسلمين والمسلمات في كل بلاد العالم، بعيدا عن حياة الانحلال والماديات والمظاهر الموجودة في أمريكا حسب زعمه، حيث وبعد العلاقة التي جمعتهما، عرض عليها الزواج منه، وأخبرها بأنه سيرسل لها هاتفين نقالين من أعلى طراز، وخاتم من الألماس ومبلغ مالي يقدر بـ46 ألف دولار ووثائقه من أجل مباشرة إجراءات الزواج الإدارية والشرعية لدى أقرب بلدية من مقر سكناها ونظارة الشؤون الدينية، ليطير بعدها إلى مدينتها ويكمل مراسيم الزواج على الطريقة الإسلامية ويأخذها معه إلى نيويورك، فعاشت المسكينة في الأحلام والأوهام، إلى أن فوجئت بانقطاع كل أخباره بعد حصوله على مبلغ 411 مليون منها، بعد أن أوهمها أنه سيقوم بمنحها لأعوان الجمارك في الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر من أجل أن يوصلوا لها قطعة الألماس الثمينة جدا، لكنه اختفى نهائيا بعد أن حصل على الأموال، وكانت الضحية تقوم بإرسال الأموال له عبر رقم حساب خاص بأحد معارفه حسب زعمه، وبعد حصوله على المبلغ الكبير قطع كل اتصالاته بها.

المتهم وخلال الجلسة، أنكر كل التهم التي وجهت له من طرف المحكمة، غير أن القرائن الملموسة والدلائل التكنولوجية أثبتت تورطه في الجريمة.