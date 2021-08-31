شاب يجمع أدوية السكري ويعيد بيعها بقسيمات مزوّرة بقسنطينة

كان يحصل عليها في إطار العمل الخيري مع المحسنين

تمكن عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بأمن ولاية قسنطينة، من الإطاحة بشاب يبلغ من العمر 31 سنة، كان يجمع الأدوية الخاصة بمرضى السكري من عند المحسنين في إطار الأعمال الخيرية، ليعيد بيعها فيما بعد للمرضى المحتاجين إليها.

المشتبه فيه تم توقيفه على إثر المعلومات التي وردت إلى الفرقة الاقتصادية والمالية، بشأن قيام بعض الأشخاص بجمع أدوية ومستلزمات طبية خاصة بمرضى السكري، خاصة منها الأنسولين، من عند المحسنين وإعادة بيعها بطريقة غير شرعية، حيث أنه وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات تم تحديد هوية المشتبه فيه، الذي تم توقيفه، وتحويله إلى مقر المصلحة للتحقيق معه، والذي كشف بأن المعني كان يحصل على الأدوية والمستلزمات الطبية من عند المحسنين، ثم يقوم بوضع قسيمات السعر عليها ليعيد بيعها للمرضى المحتاجين إليها.

وبعد الحصول على إذن من النيابة تم تفتيش مسكنه، أين عثر رجال الشرطة بداخله على كمية معتبرة من الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة، تتمثل أساسا في كمية معتبرة من دواء الأنسولين قدرت بـ1273 علبة، وأدوية من مختلف الأنواع تمثلت في 550 علبة من مختلف الأدوية، بالإضافة إلى 41 علبة من شرائط اختبار السكري، وكذا 682 علبة لأقلام حقن الأنسولين، بالإضافة لعدد من قسيمات الأدوية قدرت بـ782 قسيمة أدوية، وكذا معدات وأدوات لنزع وإلصاق القسيمات، كما تم ضبط آلة حاسبة من الحجم المتوسط.

وبمواصلة التحقيق في القضية، تم عرض عينة من الأدوية المحجوزة على مصالح مديرية الصحة والسكان بالولاية، أين تبين أن عددا منها يحتاج إلى حفظ سلسلة التبريد بدرجة حرارة تتراوح بين 2 و8 درجة مئوية، لمنع تعرضها للتلف، وذلك منذ تصنيعها إلى غاية وصولها للمريض، وهو ما لم يتم الحفاظ عليه من طرف المشتبه فيه، ما من شأنه تعريض صحة المرضى من مستعملي تلك الأدوية للخطر، كما تبين أن قيمة تلك المحجوزات تفوق مبلغ 730 مليون سنتيم.

المشتبه فيه تم تكوين ملف قضائي ضده عن تهمة ممارسة نشاط مقنن لإنتاج وتوزيع المواد الصيدلانية متمثلة في أدوية، من طرف أشخاص غير معتمدين من قبل المصالح المختصة، الغش والتدليس في بيع مواد صيدلانية بواسطة بيانات كاذبة (قسيمات vignettes) ترمي إلى الاعتقاد بوجود عملية سابقة صحيحة، تم بموجبه تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الزيادية.