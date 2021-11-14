شاب يحاول اختطاف طالبة جامعية بتبسة

إدانة المعتدي على طالبة داخل جامعة البويرة

أودع، نهار الأحد، قاضي التحقيق لدى محكمة تبسة، شابا يبلغ من العمر 28 سنة، رهن الحبس المؤقت إلى غاية محاكمته، على خلفية محاولته اختطاف فتاة وهي طالبة جامعية تبلغ من العمر 20 سنة، حيث ترصدها بالقرب من محطة السكة الحديدية، بحي باب الزياتين، واقترب منها وراودها عن نفسها بعد معاكسته لها لفظيا، واغتنم فرصة نقص الحركة في المنطقة، ثم أمسك بيدها وراح يجرها بعنف نحو سيارته، إلا أن الفتاة طلبت النجدة واستعملت حنجرتها في الصراخ، ليخرج خنجرا كبيرا مهددا إياها بالقتل إن لم ترافقه إلى حيث يريد، ليقوم أحد المواطنين من الذين سمعوا صياح الفتاة الضحية، بإشعار رجال الشرطة عبر الخط الأخضر، والذين تدخلوا وتمكنوا من توقيف الشاب الجاني وتحرير الشابة من قبضته قبل أن ينال من شرفها، وإحالته على التحقيق، حيث زعم بأنه يريد الزواج منها ولم يكن يطمح إلى إيذائها، ولكن قاضي التحقيق أمرا بإيداعه رهن الحبس المؤقت إلى غاية محاكمته بتهم جنائية ثقيلة.

وفي سياق متصل، أدانت محكمة الجنح بالبويرة، الأحد، شابا بعقوبة الحبس غير النافذ لمدة 3 أشهر إثر إقدامه على الاعتداء على طالبة جامعية داخل الحرم الجامعي متسببا لها في جروح وإصابات مختلفة، واستنادا إلى مصدر من الجامعة، فإن تفاصيل القضية تعود إلى أيام سابقة، أين تسلل الشاب الغريب عن الحرم الجامعي إلى داخله وأقدم على الاعتداء على الطالبة الجامعية التي دخل معها في مناوشات، حيث تسبب لها في إصابات تطلبت إصدار شهادة طبية، ليتم تحويل ملف المعني على العدالة التي نطقت بحكمها المتمثل في الحبس موقوف النفاذ لمدة 3 أشهر مع تعويض للضحية عن الأضرار التي لحقت بها، فيما أكدت مصالح جامعة البويرة عن عزمها الاستئناف في الحكم الصادر واتخاذها كل الإجراءات لمحاربة ظاهرة انتهاك قوانين الحرم الجامعي.