شاب يحتجز عاملة بمستشفى بني مسوس في قبو عمارة!

التماس عقوبة المؤبد في حقه

تابعت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في العاصمة، أربعة شبان ترواحت أعمارهم بين 28 و30 سنة، اتهموا باختطاف عاملة على مستوى مستشفى بني مسوس وأم لبنتين أثناء دوام عملها ليلا، واقتيادها على متن سيارة بالعنف والقوة وتهديدها بالقتل قبل احتجازها داخل قبو عمارة.

ملابسات الملف انطلقت من بلاغ تلقته مصالح الأمن بولاية الجزائر بتاريخ 26 أكتوبر الفارط من قاعة العمليات لمستشفى بني مسوس، تفيد بتعرض عاملة بذات المستشفى لاعتداء، وقد تم اقتيادها تحت طائلة العنف والتهديد على متن سيارة من قبل شخص يدعى “م.حمزة” رفقة ثلاثة أشخاص آخرين ساعدوه في تنفيذ جريمته، واحتجازها ليوم كامل داخل قبو العمارة التي يقيم فيها المتهم، قبل أن يخلي سبيلها لاحقا.

وكشفت الضحية البالغة من العمر 42 سنة أمام مصالح الضبطية القضائية خلال شكوى رسمية قدمتها ضد المتهم، أنها تفاجأت بالأخير يتهجم عليها أثناء تواجدها بمناوبة ليلية رفقة طبيبة بالمستشفى التي تعمل فيه وأجبرها على مرافقته وصعود السيارة التي كان يقودها متهم آخر، وتضيف أنها تلقت تهديدات بالقتل بواسطة سلاح أبيض في حالة صراخها وطلبها النجدة، كما تعرضت حسب أقوالها للتعنيف والاعتداء اللفظي والجسدي، أين تحصلت على عجز لمدة 7 أيام استنادا لشهادة طبية أرفقتها بالملف، مشيرة إلى أنها تلقت تهديدات بالاعتداء على ابنتيها من قبل المتهمين.

بالمقابل سرد المتهم تفاصيل الواقعة خلال استجوابه أمس بجلسة محاكمته، قائلا أنه عمل كعون مكتب في مستشفى بن عكنون، أين تعرف على الضحية وربط معها علاقة لاحقا رغم أنها مطلقة وتكبره بعدة سنوات، ثم تزوجها زواجا عرفيا، إلى أن تغيرت تصرفاتها بعد انتقالهما للعمل بمستشفى بني مسوس، وبتاريخ الوقائع صرح المتهم أنه قصد مكان عملها لطلب تفسيرات حول خيانتها له، وتمسك خلال أقواله أن الضحية رافقته ولم يجبرها على ذلك، وتوجهت رفقته إلى منزله رغبة منها ونزولا عند طلبه، كما فند ضلوع باقي المتهمين في ملف الحال.

من جهة أخرى، رافع النائب العام حول خطورة وقائع الملف، قائلا أن علاقة المتهم بالضحية وزعمه أنها زوجته عرفيا لا يمنحه الحق في اختطافها وإجبارها على التنقل لمكان ما رغما عنها للسيطرة عليها تحت طائلة العنف، ملتمسا توقيع عقوبة المؤبد في حقه، وذات العقوبة في حق باقي المتهمين.