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عرفت شجاعته إشادة واسعة

شاب يخاطر بحياته لإنقاذ طفلين من حريق عمارة بوهران (فيديو)

الشروق أونلاين
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شاب يخاطر بحياته لإنقاذ طفلين من حريق عمارة بوهران (فيديو)

تسلق الشاب بن كلفة ناصر شرفات عمارة مخاطرا بحياته، وذلك لإنقاذ طفلين عالقين، بعد أن شب حريق اليوم الجمعة، 26 جوان، في شقة بالطابق العاشر للعمارة.

وأبدى الشاب شجاعة كبيرة وساهم في مساعدة السكان وتسهيل العملية قبل وصول فرق الإسعاف، كما ساهم المواطنون الحاضرون في العملية بطريقة فعالة.

وتداول مواطنون فيديو الشاب في شبكات التواصل الاجتماعي مشيدين بعمله البطولي وداعين السلطات لتكريمه.

من جهتها، المديرية العامة للحماية المدنية، خصت الشاب برسالة شكر وعرفان نشرتها على صفحتها “فيسبوك”، حيث تقدمت “بخالص الشكر والتقدير إلى الشاب البطل من ولاية وهران بن كلفة ناصر، الذي جسد أسمى معاني الشجاعة والإيثار بتدخله لإنقاذ الأرواح ومساعدة العالقين إثر الحريق الذي شبّ بحي الياسمين ببلدية بئر الجير ولاية وهران”.

كما توجهت المديرية العامة للحماية المدنية “بتحية إجلال إلى جميع شباب الجزائر الذين يهبون، دون تردد، لمساعدة الآخرين، مؤكدين أن قيم التضامن والنجدة والإنسانية ستظل راسخة في مجتمعنا، وأن الجزائر ستبقى بأبنائها الأوفياء أرض النخوة والشهامة.”

هذا وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 12:05 من أجل إخماد حريق شب في شقة بالطابق العاشر لعمارة سكنية متكون من عشرة طوابق بحي الياسمين، بلدية ودائرة بئر الجير.

وخلف الحادث إصابة 04 أشخاص (03 لهم ضيق في التنفس وامرأة لها حروق على مستوى اليد اليمنى)، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي من طرف مصالح الحماية المدنية.

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