شاب يختطف آخر ويقوم باحتجازه وتعذيبه بمكان مهجور!

توقيع 5 سنوات سجنا غيابيا في حقه

وقّعت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء، عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دج عن جناية الاختطاف واحتجاز شخص بدون إذن من السلطات، بعد قيامه باحتجاز شخص آخر وتحويله باستعمال العنف والقوة إلى مكان مهجور وتعذيبه.

تفاصيل الملف، الذي تناولته المحكمة الثلاثاء ، انطلقت من شكوى تقدّم بها الضحية بقضية الحال تفيد بتعرضه للاختطاف من طرف شخصين على متن مركبة، واحتجازه لمدة ليلة كاملة بمكان مهجور أين تعرض، حسب أقوال الضحية، إلى الاعتداء والتعذيب انتقاما منه لوجود خلاف سابق بينه وبين أحد المتهمين، وكشف الضحية بمعرض الشكوى أن المتهم الرئيسي التقى به صدفة وهو يعبر الشارع قبل أن يتهجم عليه بمساعدة شخص آخر ويقوم بإجباره على الصعود إلى سيارته، أين تعرض بعد وصولهم إلى مكان مهجور إلى الضرب المبرح، الأمر الذي تسبّب في إصابات وجروح بمختلف أنحاء جسده، وذلك استنادا لتقرير الطبيب الشرعي المرفق بالشكوى.

المتهم تخلف عن الحضور والامتثال بالجلسة العلنية، لمواجهة التهم المنسوبة له والرد على أسئلة القاضي حول وقاعة الاختطاف، أين تقرر توقيع العقوبة السالف ذكرها في حقه غيابيا بعد التماس العقوبة ذاتها من قبل النائب العام.