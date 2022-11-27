شاب يذبح الحمير ويسوّق لحومها بقالمة

محكمة بوشقوف تأمر يإيداعه الحبس

أمر قاضي جلسة المثول الفوري لدى محكمة بوشقوف بقالمة، زوال الأحد، بإيداع شاب يبلغ من العمر 31 سنة، وينحدر من ولاية عنابة، رهن الحبس المؤقت، بعد تورطه في قضية الذبح غير الشرعي لأحمرة موجهة للإستهلاك البشري.

المتهم تم توقيفه من طرف أفراد فرقة الدرك الوطني ببلدية النشماية بولاية قالمة، والواقعة على الحدود بين ولايتي قالمة وعنابة، بعد استغلالهم للمعلومات التي وردت إليهم، بشأن وجود شخص يقوم بذبح حمار على مستوى حي زرقين مراح ببلدية النشماية، ليتم فور ذلك تشكيل دورية والتنقل إلى الحي، وبعد التأكد من تلك المعلومات، تم استصدار إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة بوشقوف لتفتيش مسكن المشتبه فيه، والذي عاين أفراد الدرك الوطني بداخله وجود آثار ذبح وبقايا حيوانين داخل مرآب المسكن، كما تم العثور على بقايا أخرى كانت مرمية بأرض فلاحية قريبة من مسكن المشتبه فيه، تتمثل في جلود وعظام حيوانية، وقد تم على إثر ذلك تسخير الطبيب البيطري للقسم الفرعي الفلاحي لدائرة قلعة بوصبع، الذي أكد أن تلك البقايا تعود لحيوانات غير قابلة للاستهلاك البشري من صنف الحمير والبغال. وبعد توقيف المشتبه فيه تم التنسيق مع مصالح مديرية التجارة من أجل دفن بقايا عمليات الذبح.

المتهم وبعد تحويله إلى مقر فرقة الدرك الوطني بالنشماية تم تكوين ملف قضائي ضده عن تهمة الذبح غير الشرعي لأحمرة موجهة للإستهلاك البشري. وقد أثار انتشار خبر هذه الحادثة حالة من الخوف في أوساط المواطنين، خاصة وأن مكان بيع وتسويق لحوم الأحمرة والبغال التي تم قام المشتبه فيه بذبحها لازالت مجهولة، فيما يعتقد مواطنون أن المشتبه فيه يكون قد قام بتوجيه تلك اللحوم للتسويق في محلات وطاولات بيع الشواء، أو في بعض القصابات في شكل لحوم مفرومة أو نقانق خارج إقليم ولاية قالمة، وتحديدا في ولاية عنابة، بينما لم تؤكد أية مصادر رسمية تلك المعلومات وما أسفرت عنه نتائج تحقيقات مصالح الدرك الوطني بشأن أماكن بيع تلك اللحوم. وذكرت بعض المصادر أن بعض الأشخاص استغلوا ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء للأبقار والأغنام هذه الفترة وبلوغها أسعارا قياسية، ليقوموا بالسطو على الأحمرة والبغال وذبحها وبيع لحومها على أنها لحوم بقر.