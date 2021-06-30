شاب يستصدر جوازا لإرهابي باسم شقيقه المتوفى

جنايات البويرة أدانته بتسعة أشهر حبسا

أدانت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء البويرة، الأربعاء، شابا يدعى “ش.ب.س” القاطن ببلدية عين الحجر بالبويرة، بعقوبة السجن النافذ لمدة 9 أشهر هي مدة بقائه في المؤسسة العقابية، وذلك بعد متابعته رفقة أحد موظفي بلدية عين بسام بتهم جناية التزوير في محررات رسمية، وكذا جناية تنظيم السفر لدولة أجنبية قصد القيام بأعمال إرهابية أو الإعداد لها، وهي قضية متعلقة بمنح جواز سفر لشخص مجهول الهوية سافر إلى تركيا تحت هوية شقيق المتهم المتوفى.

وقائع القضية تعود تفاصيلها حسب مقرر الإحالة وما دار خلال جلسة المحاكمة إلى سنة 2015، حين كان المتهم الرئيس الذي يشتغل في مجال الفلاحة، يؤوي شخصا اصطحبه من ولاية عنابة يدعى كمال ولقبه العائلي غير معروف، حيث أجرى المتهم بعد توطد العلاقة بينهما تصحيحات على وثيقة الهوية لشقيقه المتوفى على مرحلتين، وهو ما مكن الشخص المدعو كمال من الحصول على جواز سفر بعد استخراج الوثائق اللازمة تحت هوية المتوفى، ليسافر بعدها بذلك الجواز إلى تركيا إلى غير رجعة، لتنفجر القضية في 2018 على إثر شكوى، وتفتح فيها مصالح الضبطية القضائية تحقيقا معمقا، توصل إلى المتهم الرئيس وموظف ببلدية عين بسام مكلف بمكتب التصحيحات الخاصة بالحالة المدنية يدعى “ب.ن”.

وخلال جلسة المحاكمة، أنكر المتهم الرئيس التهم المنسوبة إليه، مقرا في نفس الوقت بإجرائه للتصحيح الخاص لوثائق شقيقه من دون علمه بطريقة استخراج الشخص مجهول الهوية لجواز السفر أو بقية وثائق الملف الخاص به بنفس هوية شقيقه، في حين أنكر المتهم الثاني تهمة استعمال التزوير بحكم تلقيه خلال عمله، قرارا صادرا من المحكمة بإجراء التصحيح وهو ما يحتم عليه تنفيذه حسب طبيعة عمله.

غير أن ممثل النيابة خلال مرافعته، أبرز بأن المتهم منح هوية شقيقه المتوفى لشخص قصد استخراج جواز سفر مكنه من السفر إلى الخارج بغرض الانتماء لجماعات إرهابية والإعداد لأعمال تخريبية، وهي الأعمال التي التمس على إثرها تسليط عقوبة السجن النافذ لمدة 5 سنوات للمتهم الأول وسنتين نافذتين للمتهم الثاني، غير أن هيئة المحكمة وبعد المداولة في القضية نطقت بحكمها الصادر والمتمثل بعقوبة السجن النافذ لمدة 9 أشهر للمتهم الأول وهي نفس فترة بقائه بالسجن، مع تبرئة المتهم الثاني من التهم المنسوبة إليه.