شاب يشل حركة السير بين وسط البلاد وشرقها

أغلق الطريق السيّار بعجلات محترقة على مستوى البويرة

تسبب شاب ثلاثيني ليلة السبت إلى الأحد في حالة من الهلع وسط مستعملي الطريق السيار شرق – غرب بعد إقدامه على غلق الطريق وإضرام النيران في العجلات المطاطية لفترة زمنية قبل فراره على متن مركبة نفعية، الأمر الذي خلّف كذلك ازدحاما مروريا باتجاه الجزائر العاصمة رغم الوقت المتأخر من الليل قبل أن تتدخل مصالح الدرك الوطني التي أوقفت المعني وبين تحقيقها بأنه يعاني من اضطراب نفسي.

الحادثة وقعت حسب مصادر محلية في حدود منتصف ليلة السبت بالطريق السيّار شرق – غرب على مستوى منطقة القادرية بالبويرة، أين أقدم شاب على إضرام النيران في عجلات مطاطية جلبها بواسطة مركبة نفعية وقام برميها وسط الطريق السيار، متسببا في غلقه لمدة زمنية باتجاه الجزائر العاصمة، محدثا بذلك حالة من الخوف وسط مستعملي الطريق، خاصة بتلك الساعة المتأخرة من الليل، الأمر الذي دفع بالبعض منهم إلى الاستنجاد بمصالح الدرك الوطني بالبويرة التي أكدت تلقيها لاتصال عبر الخط الأخضر 1055، مفاده قيام شخص مجهول بحرق عجلات مطاطية لسيارة على مستوى الطريق السيار شرق – غرب باتجاه العاصمة وبالضبط بإقليم بلدية قادرية على الساعة 11 ليلا، لتقوم الأخيرة على الفور بتشكيل دورية من طرف أفراد السرية الإقليمية بالبويرة مدعمة بأفراد فرقة القادرية، والتي تنقلت إلى عين المكان، حيث قام أعوان الدرك الوطني بإزالة العجلة المحترقة وإبعادها عن الطريق مع تسهيل حركة المرور وفتحها من جديد أمام مستعملي الطريق السيّار.

وفتحت مصالح الدرك الوطني بالبويرة تحقيقا مباشرا حول الحادثة، هذا الأخير الذي مكّن من توقيف المتسبب فيها، وهو شاب ثلاثيني يقطن في القادرية كان حسب ذات المصادر على متن مركبة من نوع قونو بيضاء اللون مرقمة بولاية البويرة، كما مكّن التحقيق المتواصل كذلك من الوصول إلى أن المعني يعاني من اضطرابات نفسية، وهو ما أكده والده الذي تم استدعاءه وقام بتقديم ملف طبي خاص بأمراض الأعصاب لابنه، فيما أشارت مصادر أخرى إلى أنه قام بنفس الفعلة من قبل بمنطقة عمر بسبب ما يعانيه من اضطرابات نفسية.

وكانت صفحة مهتمة بأخبار الطرقات عبر الوطن بمنصة التواصل الاجتماعي فيسبوك قد نشرت بعد وقوع الحادثة منشورا يفيد بإقدام 3 أشخاص مدججين بالأسلحة البيضاء على غلق الطريق السيار وإضرام النيران بالعجلات المطاطية بواسطة البنزين مع تهديد مستعملي الطريق بحرق مركباتهم في حالة محاولتهم اجتياز الحاجز الذي أقاموه، الأمر الذي تسبب في قطع الطريق لمدة تفوق نصف ساعة، قبل أن يفروا حسب المنشور الذي تبعه نشر فيديو صوره أحد الهواة يوضح مركبة من نوع قونو بيضاء اللون ويدعي بأن المجرمين على حد وصفه قد فروا بواسطتها نحو وجهة مجهولة.