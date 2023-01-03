شاب يطعن زوجته الحامل بخنجر في سكيكدة

الضحية ترقد بمصلحة الإنعاش

اهتز، سكان حي بلقاسم بوحوش، ببلدية الحدائق، بولاية سكيكدة، ليلة الإثنين، على وقع فاجعة أليمة أحدثت ضجة في المنطقة، عقب قيام زوج في العقد الثالث من العمر، على طعن زوجته الحامل، والبالغة من العمر 27 سنة، حيث طعنها بخنجر، والمثير في القضية أنّ الزوج طعن زوجته في بيتها العائلي الواقع بحي بلقاسم بوحوش، مما طرح العديد من علامات الاستفهام حول أسباب هذا الاعتداء، حيث أصيبت بجروح خطيرة في أنحاء متفرقة من جسمها ليتم نقلها إلى مصلحة الإنعاش بمستشفى عبد الرزاق بوحارة، وحالتها حرجة، حيث تتواجد في حالة غيبوبة ما بين الحياة والموت.

وحسب ما علمته “الشروق”، فإنّ الضحية تلقّت عدة طعنات أحدثت لها جروحا غائرة على مستوى البطن والصدر والرقبة، ونزفت كمية كبيرة من الدماء، وسط حيرة جيران العائلة وأقاربها، ووفقا لما ورد من معلومات من مصادر محلية، فإن شجارا حادا يكون قد نشب بين الزوج والضحية بسبب خلاف اجتماعي قديم يتجدد بين الحين والآخر وانتقل إل العائلتين، وقد فتحت المصالح الأمنية المختصة بشأن الحادثة تحقيقا من أجل معرفة دوافع الشجار بين الضحية والمشتبه فيه، وينتظر أن يتم إحالة المعتدي على قاضي التحقيق بمحكمة سكيكدة في الساعات القادمة، من أجل الفصل في أمره من طرف وكيل الجمهورية لذات المحكمة.