شاب يعتدي على جاره بسيف لأنه ضايق خطيبته

جنايات بجاية أدانته بـ 15 سنة سجنا

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية ببجاية، الأحد، بعقوبة 15 سنة سجنا في حق شاب من بلدية بجاية، متابع بجناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار، في حق جاره الذي اعتدى عليه بواسطة سيف يبلغ طوله 84 سنتمترا، بعد خلاف بينهما حول فتاة.

وقائع القضية، بحسب ما جرى خلال جلسة المحاكمة، تعود إلى شهر جوان من السنة المنصرمة، أين أقدم المتهم الذي كان حينها لا يتجاوز عمره 18 سنة، على الاعتداء على جاره، بعدما تلقى اتصالا هاتفيا، من صديقته، التي أخبرته أن جاره الضحية، قام بمعاكستها.

المتهم وفي تصريحاته، أمام هيئة المحكمة، أوضح أنه لم يكن ينوي قتل الضحية، بل تخويفه ودفعه إلى الابتعاد عن صديقته، مضيفا أن السيف المستخدم في الاعتداء على الضحية، كان قد اشتراه سابقا للزينة، مؤكدا أنه لم يقم بالاعتداء على الضحية، إلا بعد استفزازه له للمرة الثانية، بمعاكسة صديقته.

دفاع المتهم، الذي تقدم بطلب بإعادة تكييف القضية من جناية محاولة القتل العمدي، إلى جنحة الضرب والجرح العمدي بواسطة السلاح الأبيض، أشار إلى أن الجروح التي أصابت الضحية بواسطة السيف، كانت جروحا سطحية، على مستوى الظهر واليد، عدا ضربة واحدة خطيرة، كانت على مستوى الجمجمة، هذه الأخيرة لم يكن المتهم هو المتسبب فيها، بل عائدة إلى كون الضحية، وخلال محاولة الفرار تعثر وسقط أرضا، كما أرتطم رأسه بالرصيف.

النيابة من جهتها التمست 20 سنة سجنا في حق المتهم، قبل أن تطق المحكمة بالحكم السالف ذكره.