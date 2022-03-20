شاب يعتصم أمام مقر وزارة الرياضة أسبوعا كاملا

حُرم من رخصة المشاركة في مهرجان دولي بأمريكا

معاناة كبيرة يكابدها الرياضي سي طيب، وهو يقضي أسبوعه الثاني أمام وزارة الرياضة بالجزائر العاصمة، من أجل الاستفسار عن سبب تماطل المصالح المعنية في تجهيز ملف سفره، من أجل التنقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في بطولة الكاراتيه السنوية، التي تقام في منتجع ديزني كورونادو سبرينغز في الفترة الممتدة بين 30 جويلية و3 أوت من السنة الجارية.

ورغم أنه تلقى دعوة رسمية من طرف إدارة المهرجان الرياضي الذي يشارك فيه المئات من الرياضيين وأصحاب المواهب من كل أقطار العالم، إلا أن وزارة الشباب والرياضة كان لها، حسب ما ذكره في تصريح لـ “الشروق”، نظرة أخرى، وصار المكلفون بالملف يتماطلون في الرد على طلب بلال، مما تسبب في إصابته بإحباط وجعله يرابط لأيام أمام مقر الوزارة بعدما سدت في وجهه كل المنافذ.

ولمن لا يعرف بلال الشاب العشريني الذي عرفه الجمهور باسم الرجل الطائر، فهو صاحب الفضل في العثور على اليوتوبر فكرينو الذي علق أواخر السنة الماضية في إحدى المناطق الوعرة لأكثر من خمسة أيام، وعجز الجميع عن العثور عليه، ما عدا بلال الفتى الذي يواظب على الرياضة وبالأخص هواية الآكروبات وهي الرائجة بدولة أمريكا، وكان قد تلقى الإشادة والتهاني من الآلاف من المواطنين وحتى مصالح الحماية المدنية التي شكرته على شجاعته، غير أنه اليوم صار يجلس على رصيف وزارة الرياضة ينتظر أخبارا سارة، بعدما رفض المعنيون تسليمه رخصة الخروج من أرض الوطن بهدف المشاركة في محفل رياضي دولي.

ولم يخف بلال وقوف الرياضية سليمة سواكري إلى جانبه حين فتحت له مكتبها، وبحثت معه عن سبب هذا التماطل في دراسة ملفه والمصادقة عليه من أجل تحويله مجددا لوزارة الخارجية ثم القنصلية الأمريكية في الجزائر، حيث ذكر بلال وهو يذرف دموع الأسى، كيف تم التلاعب بمشاعره، كلما وضع قدميه بمقر وزارة الرياضة، فمرة يقال له إن ملفه ناقص، ومرات يطلب منه التنقل إلى مصالح أخرى من أجل استكمال الملف، ومع ذلك لا يزال الوضع كما كان عليه، وكل ما يخشاه الشاب بلال أن يؤثر كل ذلك على موعد بدء التحضيرات من أجل تمثيل الجزائر في هذه الدورة العالمية، التي تلقى اهتماما واسعا بأمريكا، وحمل العلم الجزائري عاليا في سماء بلاد العم سام، وتسجيل الانطلاقة الحقيقية لهذا الرياضي الذي يصنع الحدث والفرجة في قناته عبر اليوتيب من خلال فيديوهاته التي يعرض فيها حركاته الهوائية الخطيرة التي لا يقدر الكثيرون على تطبيقها.