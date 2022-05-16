-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
المتهم الفار سلم نفسه إلى الدرك

شاب يقتل ابن عمه بالرصاص في تبسة بسبب قطعة أرض

ب. دريد
  • 358
  • 0
شاب يقتل ابن عمه بالرصاص في تبسة بسبب قطعة أرض
أرشيف

اهتزت، مساء الأحد، منطقة قسطل، ببلدية عين الزرقاء الواقعة على الشريط الحدودي في ولاية تبسة، على وقع جريمة قتل نكراء راح ضحيتها شاب في العقد الثالث من العمر، بعد إصابته بطلقة بندقية صيد وجهها له ابن عمه بسبب خلاف بينهما.

الجريمة النكراء وبحسب مصادرنا، وقعت بعد شجار عنيف كان قبل اندلع قبل وقوع الجريمة بين الضحية المتوفى وابن عمه حول قطعة أرض فلاحية، تم شراؤها من طرف المتخاصمين من أحد الفلاحين بالمنطقة، وتم تأجيرها من طرف أحدهما لشخص آخر، وفي لحظة فقط تطور الشجار إلى جريمة قتل شنيعة، بعد أن استعمل أحد المتخاصمين، بندقية صيد، وجه منها عيارا ناريا أصاب به ابن عمه فأرداه قتيلا في عين المكان، قبل أن يلوذ الجاني المفترض بالفرار إلى وجهة مجهولة، وبيده أداء الجريمة.

وفي الوقت الذي تم فيه تحويل جثّة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى، وفور إبلاغهم بالجريمة تنقل أفراد فرقة الدرك الوطني إلى المنطقة خوفا من اتساع رقعة الشجار بين أفراد العائلة الواحدة المنحدرين من إحدى المناطق الصحراوية، وتحسبا لحدوث أي انزلاق محتمل، وباشروا تحرياتهم وتحقيقاتهم في أسباب وقوع هذه الجريمة النكراء، ولم تمض ساعات قليلة حتى قام الجاني حسب مصادرنا بتسليم نفسه إلى مصالح الدرك الوطني التي باشرت تحقيقا معه حول ظروف وملابسات إقدامه على إزهاق روح ابن عمه، قبل تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العوينات.

مقالات ذات صلة
ترحيب باستحداث أستاذ تربية بدنية في الابتدائي 

ترحيب باستحداث أستاذ تربية بدنية في الابتدائي 

بوغالي: يد الرئيس ممدودة وهذا هو الدليل

بوغالي: يد الرئيس ممدودة وهذا هو الدليل

بن بوزيد: تسجيل 223 عملية ناجحة لزرع الكلى خلال 2021

بن بوزيد: تسجيل 223 عملية ناجحة لزرع الكلى خلال 2021

مراهق يعتدي على والدته وشقيقته بسكين في تيارت

مراهق يعتدي على والدته وشقيقته بسكين في تيارت

السعودية تحظر استيراد الدواجن والبيض من منطقة بفرنسا

السعودية تحظر استيراد الدواجن والبيض من منطقة بفرنسا

استئناف محاكمة لوح والسعيد بوتفليقة في 22 ماي

استئناف محاكمة لوح والسعيد بوتفليقة في 22 ماي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد