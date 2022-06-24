شاب يقتل ابن عمه بباتنة

لقي، مساء الخميس، شاب في الثلاثينيات من العمر حتفه، متأثرا بطعنة خنجر وجهها له شاب من نفس السن، في مدينة مروانة، الواقعة على بعد 40 كلم غرب باتنة.

وبحسب معلومات، فإن الجاني المفترض هو ابن عم الضحية الذي وجه له طعنة في الصدر، جرّاء خلاف بينهما تجهل تفاصيله الدقيقة، ولكنه بخلفيات سابقة بين الطرفين، وحتمت الضربة نقله على جناح السرعة إلى مصلحة الطوارئ والإنعاش بمستشفى علي النمر، أين لفظ أنفاسه الأخيرة متأثر بعمق الإصابة والنزيف الحاد. مصالح الأمن بادرت إلى التحقيق مع الفاعل لاستبيان الدوافع والحيثيات، قبل تقديمه للنيابة المحلية لدى محكمة مروانة.

كما اهتزت عصر الأربعاء، مدينة أم البواقي، على وقع جريمة قتل شنيعة، ذهب ضحيتها سائق سيارة أجرة غير شرعي، يبلغ من العمر 39 سنة، على يد صديقه وجاره بحي الجحة، البالغ من العمر 33 سنة، الذي وجه له طعنتين قاتلتين على مستوى الصدر. وبحسب ما ذكرت مصادرنا، فإن الجريمة البشعة التي اهتزت على وقعها مشاعر كل سكان المنطقة، وقعت بعد صلاة العصر، أين اندلعت ملاسنة بين الضحية وجاره في نفس الحي، أمام مسكنيهما المتواجدين بحي الجحة بمدينة أم البواقي، وسرعان ما تطورت تلك المناوشات على خلفية دين مالي بينهما، إلى عراك واشتباك بالأيدي لم يتردد خلاله الجاني، في إخراج خنجر ووجه به طعنتين أصاب بهما الضحية على مستوى الصدر إحداهما على مستوى جهة القلب والثانية على الجهة اليمنى من القفص الصدري، بحسب مصدر طبي، فيما ترك الجاني الضحية يتخبط في دمائه أرضا ولاذ بعدها بالفرار.

وتم إخطار مصالح الأمن التي تنقل عناصرها إلى مكان وقوع الجريمة برفقة عناصر فرقة الشرطة العلمية الذين قاموا بمعاينة الجثة ومعاينة مسرح الجريمة، مع رفع العينات التي من شأنها أن تفيد المحققين في القضية. وقد تدخل عناصر الحماية المدنية بعد إتمام كل الإجراءات لنقل جثة الضحية على مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد بوضياف لإخضاعها لمعاينة الطبيب الشرعي، فيما تمكن عناصر الشرطة دقائق بعد ذلك من توقيف الجاني المفترض وتحويله إلى مقر الأمن للتحقيق معه بشأن الظروف والأسباب التي دفعته لإزهاق روح صديقه وجاره، بتلك الطريقة، في انتظار ما ستكشف عنه نتائج التحريات والتحقيقات التي باشرها عناصر الفرقة الجنائية بأمن الولاية.