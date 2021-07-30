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الجزائر
بسبب خلافات عائلية بباتنة

شاب يقتل ابن عمه بطعنة خنجر

الطاهر حليسي
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شاب يقتل ابن عمه بطعنة خنجر

لقي، مساء  الخميس، شاب في العشرينيات من العمر، حتفه، متأثرا بطعنة خنجر، ببلدية الحاسي تامهريت، دائرة عين جاسر في ولاية باتنة.

وأوردت مصادر من عين المكان بأن الشاب البالغ من العمر 24 سنة تلقى ضربة غائرة، بآلة حادة وهي خنجر، سببت له نزيفا داخليا حادا، ما أدى إلى وفاته، فيما علم بأن القاتل هو ابن عم الضحية، من دون توضيح الأسباب الحقيقية والدوافع الكامنة، التي تسببت في هذه المأساة المرتبطة بخلافات شخصية ونزاعات سابقة تطورت بشكل مريع في الفترة الأخيرة. وهرعت مصالح الدرك الوطني لعين جاسر إلى عين المكان فور ارتكاب الجريمة وبادرت إلى توقيف الجاني المفترض، في وقت سعى خيّرون إلى التقرب من العائلتين كي لا تحيد القضية إلى انتقام وثأر، جراء تصرف فردي.

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