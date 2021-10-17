شاب يقتل زوجته الحامل ثم ينتحر شنقا في سكيكدة

جريمة مزدوجة حيرت معارف الزوجين

اهتزت مدينة سكيكدة، نهار الأحد، على وقع جريمة قتل مروعة، أثارت مشاعر السكيكديين وحيرت معارف وأهل الجاني المفترض، من الذين تألموا لهذه الجريمة المأساوية، والتي راحت ضحيتها زوجة حامل في العقد الثالث من العمر، كانت في شهرها الرابع من الحمل، حيث أقدم زوجها البالغ من العمر 34 سنة، على قتلها بعد طعنها بواسطة خنجر على مستوى الصدر في ناحية القلب، حيث نزفت وتوفيت في عين المكان، قبل أن يقدم على الانتحار شنقا، بمقر سكن العائلة بحي العربي بن مهيدي بضاحية مدينة سكيكدة.

وفور تبليغ المصالح المختصة، تنقلت عناصر الحماية المدنية، ورجال الدرك الوطني إلى عين المكان، أين تم نقل جثة الضحية إلى مصلحة الاستعجالات على مستوى مستشفى عبد الرزاق بوحارة، بوسط المدينة، بينما تنقل وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة، إلى عين المكان، أين أمر بفتح تحقيق معمق في ملابسات هذه الجريمة المروعة، التي خلفت حالة استياء كبيرا في أوساط السكيكديين، لكونها جريمة غير مسبوقة وجاءت على يد شاب لم يكن يظهر عليه أي حالة قلق أو يأس.

وتقول المعلومات الأولية التي استقتها، “الشروق”، من قريبين من الحادث بأن شجارا بين الجاني وزوجته تسبب في هذه الجريمة المؤلمة، ولكنه لم يكن شجارا عنيفا وإنما على خلفية معاناة اجتماعية بسبب تواجد الزوج في حال بطالة، حيث لم يعد باستطاعته تلبية طلبات البيت وخاصة أن زوجته كانت تعاني صحيا بسبب حملها، قبل أن يقدم على الانتحار شنقا بمقر سكناه، في حادثة مأساوية.