شاب يقتل زوجته وينكل بجثتها في سيدي بلعباس

العثور على المتهم مختبئا في منطقة جبلية

توصل المحققون إلى فك لغز جريمة القتل التي راحت ضحيتها مؤخرا، شابة لم تبلغ من العمر 20 سنة، وجدت جثتها منكلا بها بالبيت القصديري الذي تقطنه بحي بومليك بسيدي بلعباس، بعد توقيف زوجها الذي اعترف بارتكابه لجريمته النكراء بسبب شكوك راودته حول خيانتها له.

الضحية البالغة من العمر 19 سنة لم يمر على زواجها بالجاني المفترض سنة واحدة، هذا الأخير بالغ من العمر 32 سنة وهو أب لطفلة من زيجة سابقة، وكانا يقطنان بالبيت القصديري الذي عادا ليشيداه بحي عبد القادر بومليك بعاصمة الولاية، أين وجدت جثتها منكلا بها، بعدما تعرضت لعديد الطعنات بواسطة آلة حادة على مستوى مختلف أطراف جسدها، قبل أن يتم تشويه وجهها باستعمال آلة حادة، مصالح الأمن وخلال تحقيقاتها لكشف لغز الجريمة، قامت بالبحث عن زوجها بمسكن عائلته لمعرفة ملابسات الجريمة، باعتباره كان يتردد على مسكن الضحية بصفة منتظمة، إلا أنه ظل مختفيا عن الأنظار لأسباب مجهولة، ما طرح فرضية اقترافه الجريمة، لاسيما أنه كان طرفا في قضية جريمة قتل وقعت سابقا راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر بسيدي بلعباس، كلفته قضاء عقوبة 7 سنوات سجنا، ومكنت بعدها التحريات المتواصلة من تحديد مكان تواجده بأعالي جبل العطوش ببلدية تسالة، أين جاء تحرك عناصر الأمن سريعا ما مكن من توقيفه هناك، وخلال مجريات التحقيق اعترف بارتكابه للجريمة، مدعيا أنه اقترف ذلك دفاعا عن شرفه، بعدما راودته شكوك بخيانتها له، ما جعله يقرر قتلها والتنكيل بجثتها انتقاما منها، وكان قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي بلعباس قد أمر بإيداعه الحبس المؤقت إلى حين محاكمته.