شاب يقتل شقيقتيه حرقا بتيزي وزو

الوالدة أفلتت بأعجوبة من قيد ابنها السفاح

اهتزت مساء الأحد مدينة ماكودة شمال ولاية تيزي وزو على وقع جريمة شنعاء راحت ضحيتها شقيقتان على يد شقيقهما، الذي أضرم النار في غرفتهما وسلم نفسه لمصالح الأمن بعد التأكد من وفاتهما، في حين نجت الوالدة بأعجوبة من موت محقق.

شهدت مدينة ماكودة في حدود العاشرة ليلا، جريمة تهتز لها الأبدان راحت ضحيتها الشقيقتان “ح.ل” و”ح.ج” وكلاهما في الثلاثينيات من العمر، على يد شقيقهن المدعو “ح.م” حرقا في المنزل العائلي، حيث أفاد شهود عيان في تصريح لـ”الشروق اليومي” أن الهدوء كان مخيما على المنطقة في ليلة ماطرة أبقت الجميع في منازلهم، قبل أن تهتز على وقع صرخات واستنجاد الوالدة التي تمكنت من الهروب بأعجوبة، تطالب الجيران بالتدخل وإنقاذ بناتها من يدي شقيقهن الذي استعمل نازع مسامير للاعتداء على الكبرى، وأغلق باب الغرفة عليهن قبل أن يضرم النار، مستعينا بقارورتي غاز، وأضاف بعض المتواجدين في مكان الجريمة، أن الجيران حاولوا التدخل لإنقاذ الفتاتين، إلا أن الجاني منعهن وقام بالاعتداء عليهن، وبعدما تأكد من مصرعهن، سلم نفسه لمصالح الأمن التي التحقت بمسرح الجريمة.

كما تم نقل الوالدة في حالة نفسية متدهورة إلى مستشفى المنطقة، في حين حولت جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى “محمد النذير” الجامعي تيزي وزو، بغرض التشريح مع توقيف الجاني المفترض، في انتظار الكشف عن دوافعه لارتكاب الجرم في حق شقيقتيه المعروفتين حسب شهادات الجميع بحسن السيرة والخلق، تحصلتا على شهادات عليا وإحداهن معلمة لغة امازيغية، في حين يعاني الجاني المفترض من اضطرابات نفسية حسب ذات المصادر.