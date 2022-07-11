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الجزائر
الجاني أردى ضحيته بالرصاص

شاب يقتل شقيقه في ثاني أيام العيد بالبويرة

فيصل. ن
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شاب يقتل شقيقه في ثاني أيام العيد بالبويرة
أرشيف

اهتز حي أولاد بوشية الواقع بمخرج مدينة البويرة ثاني أيام العيد، على وقع جريمة قتل نفذها شاب في حق شقيقه، إذ أرداه قتيلا بواسطة طلق ناري، تاركا خلفه صدمة وسط الأهل والجيران، فيما تبقى أسباب تنفيذه للجريمة مجهولة في انتظار ما سيسفر عليه التحقيق الذي فتحته الجهات المختصة.
واستنادا إلى روايات محلية متداولة، فإن الجريمة نفذها الشقيق الأصغر البالغ من العمر 28 سنة إثر خلاف بينه وبين شقيقه الأكبر البالغ من العمر 50 سنة، ليتطور ذلك الخلاف إلى شجار عائلي دفع بالأخير في لحظة غضب إلى جلب بندقية صيد كانت بحوزته، موجها منها طلقا ناريا نحو أخيه ما كان كفيلا بسقوطه ميتا متأثرا بجراحه، وسط صدمة بين أفراد العائلة الذين لم يصدقوا ما حدث، لاسيما وأن الجريمة كانت بين شقيقين من نفس العائلة وفي ثاني أيام العيد، ليتم تحويل جثة الضحية إلى مستشفى محمد بوضياف بالبويرة مع توقيف الجاني المشتبه فيه قصد التحقيق معه ومعرفة ملابسات الجريمة والدوافع الحقيقية لها، في انتظار ما سيسفر عليه التحقيق الذي باشرته على الفور الجهات الأمنية المختصة.

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