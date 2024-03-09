شاب يقتل مديرة المحطة التجريبية لتربية الأسماك بتيبازة

المواطنون يوقفون الجاني المفترض ويسلمونه للشرطة

اهتز حي سيدي بومعزة ببواسماعيل في ولاية تيبازة مساء الجمعة، على وقع جريمة شنعاء راحت ضحيتها مديرة المحطة التجريبية لتربية الأسماك البحرية التابعة للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات السيدة جميلة فرحان، إثر تعرضها لطعنات سكين قاتلة من قبل شاب.

الضحية وهي في عقدها الخامس كانت بمنزلها العائلي بـ104 مسكن تساهمي بحي سيدي بومعزة بالواجهة البحرية الغربية لمدينة بواسماعيل، عندما تعرضت لطعنات بالسكين من قبل شاب ثلاثيني الذي نفذ جريمته وغادر المنزل قبل أن يتفطن له سكان الحي الذين ألقوا عليه القبض واتصلوا بمصالح الأمن التي تدخلت على الفور واقتادته إلى مقر أمن الدائرة.

وتضاربت المعلومات حول أسباب الجريمة لاسيما أن الضحية إطار وتتمتع بسمعة طيبة في أوساط الحي ومقر عملها في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات الأمنية.

وتعد هذه الجريمة الثانية بمدينة بواسماعيل خلال 48 ساعة، حيث تعرض قبلها شاب من سكان المدينة، يبلغ من العمر 30 سنة، للطعن بسكين على مستوى الرقبة إثر شجار نشب بينه وبين شاب آخر بطريق البرتقال بالجهة الشرقية لمدينة بواسماعيل، فيما فر الجاني ساعتها إلى وجهة مجهولة بعد ارتكابه الجريمة.