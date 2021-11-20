شاب يقتل والده بالمدية

بعد ما حاول منعه من قتل الجار

أقدم شاب صباح السبت على قتل والده، في جريمة هزت منطقة عين البيضاء الريفية التي تبعد بنحو 20 كلم عن بلدية درّاق أقصى جنوب غربي المدية.

ووقعت الجريمة في حدود الثامنة صباحا، حين كان الجاني المفترض، وهو شخص مصاب باضطراب عقلي، بالاعتداء على والده “ب.عبد الرحمن” بحجر.

كان الضحية قد لحق بابنه، لمنعه من الاعتداء على أحد الجيران، والحؤول دون ارتكاب جريمة، فأدركه عند باب الجار، وهنا وقعت الكارثة، إذ استشاط الابن غضبا من والده، فأسقطه وعاجله بضربة حجر أردته قتيلا.

ولم يكتف بقتل والده، بل مضى في محاولته لقتل الجار، مقتحما منزله ومطاردا إياه، حيث أمسك بخناقه بيد، وباليد الثانية فتح قارورة لغاز البوتان، وتدخل شقيق الجاني المفترض الذي التحق بالمكان وخلّص الجار من قبضة أخيه، الذي فر من المكان وقصد سدّا صغيرا بالمنطقة، وخلع ثيابه وتقدم لمسافة بسيطة وسط السد، حتى غاصت ساقاه في الطمي.

حينها وصلت قوات الدرك إلى المكان، وأخذت تتفاوض معه إلى أن أقنعته بالعدول عن التقدم وسط السد، وتمكنت من السيطرة عليه، واقتياده إلى مقر فرقة الدرك بدرّاق. يشار إلى أن الجاني المفترض، كان يتوعد بقتل خمسة أشخاص، بينهم الجار المذكور، وهو مترشح للانتخابات المحلية. وكان والده على علم بنواياه، فقضى ليلته ساهرا يراقب ابنه، لمنعه من مغادرة المنزل.

وأفادت مصادر “الشروق”، أن الجاني المفترض، اعتراه اضطراب عقلي، عقب وفاة شقيقته، وهي طالبة تحضر لشهادة الماستر، كما صادفته مشكلة اجتماعية ثانية. وكان قبل ذلك معروفا بالهدوء والاتزان.

وبعد ملاحظة الأهل ما طرأ عليه، سارعوا إلى محاولة علاجه، كما أخضعوه إلى جلسات رقية، في الأسبوع الأخير، بعد تعقد حالته، ونزوعه إلى العنف.