شاب يقتني الدواء من الخارج لبيعه لمرضى القلب وتحصيل فوائد مالية بقسنطينة

أفراد الدرك ضبطوا بحوزته أكثر من 6300 قرص من دواء "سنتروم"

تمكن أفراد فصيلة الأبحاث بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة، من توقيف شاب يبلغ من العمر 30 سنة، بعد تورطه في اقتناء أدوية من الخارج بغرض إعادة بيعها بطريقة غير شرعية داخل التراب الوطني والحصول على فوائد مالية من نشاطه.

المشتبه فيه تم توقيفه وتقديمه إلى العدالة، إثر استغلال أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني للمعلومات التي وردت إليهم، بشأن قيام شاب بالمتاجرة غير الشرعية في الدواء الخاص بأمراض القلب من نوع ” سنتروم” المصنوع في الخارج، ليتم على إثر ذلك مباشرة التحريات والتحقيقات التي مكّنت من تحديد هوية المشتبه فيه ومكان تواجده، ليتم رصد تحركاته قبل إلقاء القبض عليه، وبحوزته كمية معتبرة من دواء ” سنتروم” تقدر إجالا بـ 6300 قرص أجنبي الصنع، معبأة داخل علب كرتونية، ليتم على الفور تحويله برفقة كمية الدواء المحجوزة إلى مقر فصيلة الأبحاث للتحقيق معه، أين اعترف خلال استجوابه باقتناء تلك الكمية من الدواء المحجوز من دولة مجاورة بغرض بيعه والإستفادة من ثمنه.

وقد تم إنجاز ملف قضائي ضده عن تهمة الممارسة غير الشرعية لمهنة الصحة، حيازة مواد صيدلانية دون ترخيص، تم بموجبه تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة. ويستغل بعض الشباب تزايد الطلب على بعض أنواع الأدوية التي تعرف نقصا وتذبذبا في التوزيع على مستوى الصيدليات للسفر إلى تونس ومن أجل اقتنائها وإعادة بيعها بمبالغ يجنون من ورائها أرباح مالية، خاصة منها تلك الأدوية الخاصة ببعض الأمراض المزمنة، على غرار تلك المخصصة للتخلص من مضاعفات ضغط الدم أو انسداد الشرايين والسكري وأمراض القلب وغيرها.