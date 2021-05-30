شاب ينجز كلمات متقاطعة بخرائط الدول والقارات بباتنة

في إبداع يجمع بين الترفيه وتنمية المعارف المتنوعة

ابتدع الشاب حسام عبد الرزاق 29 سنة، ابن بلدية وادي الماء دائرة مروانة ولاية باتنة، طريقة جديدة تجمع بين التثقيف والترفيه، في إعداد الكلمات المتقاطعة، بالاعتماد على الخرائط الجغرافية.

ويقول الشاب المتخرج من قسم الإعلام والاتصال، والمشتغل في حقل التجارة في الوقت الراهن، إن الفكرة راودته في تطوير فن إعداد الكلمات المتقاطعة غداة تفحصه لخريطة جغرافية معلقة في جدار البيت، فبادر لإعداد نماذج سرعان ما راقت للأصدقاء والزملاء، بما أنها تقدم محتوى فكريا ينمي المعارف والمعلومات، حيث اعتمد على إعداد نموذج مطابق لدولة ما أو لقارة ما، شريطة أن يكون محتوى ملء الخانات الفارغة بمعلومات مرتبطة بتلك الدولة أو القارة، سواء أكانت تاريخية أو فنية أو دينية أو رياضية أو حول الشخصيات، ما يضفي على اللعبة الترفيهية طابعا فكريا، بملء الشكل بالمضمون، مشيرا: “ليست كل الخرائط ملائمة لهذا الإبداع، فبعض خرائط الدول الصغيرة لا تتيح تلك التجربة”.

ومع أن الكلمات المتقاطعة شكلت مادة يومية لقراء الجرائد والمجلات في السنوات الماضية، فإن الشاب يبحث عن فرص لتقديم هذه الخدمة للقراء، غير أن الردود لم تكن إيجابية، في انتظار أن يخطف الأنظار ويتحول إبداعه لزاد يومي للقراء، ومع ذلك فهو يفكر في مواصلة عمله الدؤوب الذي بدأه بالكلمات العمودية والسهمية، من خلال تأليف كتيبات خاصة بالكلمات المتقاطعة، من خلال مساهمة دور النشر في مساعدته في تطوير هذا الفن الترفيهي والفكري، حيث يعكف حاليا على إنجاز كلمات متقاطعة يمكن أن نطلق عليها أطلس الكلمات المتقاطعة بما أنه سيجمع كل القارات والدول في أنموذج واحد.