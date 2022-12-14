شاب يُضحي بحياته لإنقاذ أسرة من حريق بعين تموشنت

فقد وعيه بسبب الدخان وسقط من الطابق الثالث

لقي، مساء الثلاثاء، شاب مصرعه خلال تدخله لإنقاذ أسرة، إثر حريق مهول شبّ بأحد المساكن بشاطئ رشقون 1 ببني صاف بولاية عين تموشنت، الضحية البالغ من العمر 33 سنة والقاطن بقرية البراج، التي تبعد بنحو 2 كلم عن موقع الحادثة، سقط من أعلى سطح الطابق الثالث لذات المنزل، ما جعله يلفظ أنفاسه الأخيرة بعين المكان قبيل تحويله إلى مصالح الاستعجالات لمستشفى بني صاف، متأثرا بجروحه الخطيرة.

بعض الجيران ممن عايشوا الحادثة التي أثارت الرعب لديهم، أكدوا للشروق، أن الضحية الملقب بـ”سيو” قام بعمل بطولي، حيث كان هذا الأخير في المقهى المجاور للمنزل المحترق يتابع مباراة كأس العالم رفقة زملائه، وفور اندلاع الحريق، سارع مع رفقائه إلى المنزل لإنقاذ سكانه، أين كان يتواجد صاحبه رفقة زوجته وتم بالفعل إنقاذهما، إلا أن الضحية تعرض لاختناق بسبب الدخان الكثيف، والذي أفقده التوازن، مما جعله يسقط ويهوي من أعلى المسكن، ويلفظ أنفاسه الأخيرة وهو يؤدي عملا بطوليا، في إنقاذ الأرواح. أما فيما يخص سبب اندلاع الحريق، فتضاربت الأقاويل حسب بعض شهود العيان، فمنهم من أرجعه إلى شرارة كهربائية نجمت عن شحن بطارية السيارة، لتبقى الفرضيات متداولة بين من عايشوا ومن يحاولون تفسير الحادثة التي أفزعت الجميع.

من جهتها، الوحدة البحرية للحماية المدنية لبني صاف وفور تلقيها نداء الاستغاثة ممن عايشوا الحادثة، تنقلت بشاحنتها المرفوقة بالصهريج لإخماد ألسنة النيران الكبيرة والتي انتشرت بسرعة بمرآب ذات المنزل، وأحرقت السيارة التي كانت متواجدة بالداخل، ولصعوبة التحكم فيها تم تدعيمها بوحدتي الحماية المدنية لبني صاف وولهاصة، للإسراع في إخماد اللهب ومنع انتشاره إلى باقي طوابق المنزل، وكذا المطعم المجاور، حيث تم التحكم في الحريق خلال فترة زمنية لم تتعد 30 دقيقة، إلا أن تواجد ذات العناصر بعين المكان دام لساعات أخرى، من أجل المراقبة والتأكد من عدم اشتعال النيران من جديد.

للإشارة، فإنه تمّ تفادي وقوع كارثة كبرى بفضل الحماية المدنية، حيث كانت هنالك 9 قارورات لغاز البوتان داخل المرآب، وبفضل سرعة إخماد الحريق، تمّ تفادي انفجارها، وإلا لكانت الكارثة أكبر، في حين تم تسجيل الاحتراق الكامل للسيارة من نوع “سانغ يونغ” وبعض الأبواب الخشبية والجدران. من جهتهم، عناصر الدرك الوطني لبني صاف فتحوا تحقيقا لمعرفة حيثيات الحادث وتحديد الأسباب والظروف التي أدت لاندلاع الحريق.