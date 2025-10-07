“شات جي بي تي” يورّط قاصر في قضية خطيرة.. ما الذي حدث؟

ألقت الشرطة الامريكية القبض على طالب قاصر بعد أن طرح سؤالا على برنامج الدردشة الآلي “شات جي بي تي”، مفاده ” كيف أقتل صديقي في الفصل؟”.

ووفقا لتقرير صادر عن قناة تابعة لشبكة ” ان بي سي”، تم رصد الرسالة على الفور بواسطة “غوغل”، وهو نظام مراقبة قائم على الذكاء الاصطناعي يُستخدم في المدارس في جميع أنحاء الولايات المتحدة لتتبع التهديدات المحتملة أو السلوكيات المُقلقة.

وقد نبه النظام مسؤولي المدرسة وضباط إنفاذ القانون على الفور، مما استدعى استجابة فورية.

وبالفعل، وصل المسؤول إلى الفصل الدراسي بعد وقت قصير من تلقيه التنبيه، واستجوب الطالب، الذي ادّعى أنه كان “يُزعج” صديقًا له، ولم تكن لديه أي نية حقيقية لإلحاق الأذى.

مع ذلك، لم يستخف المسؤولون بالحادثة، لا سيما في ظل تصاعد العنف المدرسي في الولايات المتحدة.

وأكد مكتب عمدة مقاطعة فولوسيا احتجاز الصبي وإيداعه في مركز احتجاز للأحداث.

وأظهرت لقطات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي المراهق وهو مُقيد اليدين برفقة الشرطة، مما أثار نقاشا واسع النطاق حول المراقبة الرقمية والمساءلة الإلكترونية بين القُصّر.

وأكدت السلطات أن حتى التعليقات الساخرة عبر الإنترنت قد تكون لها عواقب وخيمة.

وقال مكتب العمدة في بيان: “مزحة أخرى خلقت حالة طوارئ في الحرم المدرسي، أيها الآباء، يُرجى التحدث مع أطفالكم حتى لا يرتكبوا نفس الخطأ”. وقد أعادت هذه القضية إشعال النقاش حول الدور المتنامي لأدوات مراقبة الذكاء الاصطناعي في المدارس، وكيفية تحقيق التوازن بين السلامة ومخاوف الخصوصية.