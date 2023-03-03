شاحنات جزائرية محملة بالسكر تصل إلى تونس

دخلت شاحنات محملة بمادة السكر الأبيض تونس قادمة من الجزائر، بعدما تقرر توريد 25 ألف طنّا من هذه المادة إلى تونس.

وحسب ما أكدته مصادر اعلامية تونسية، فقد بدأت الشاحنات الجزائرية المحملة بمادة السكرمنذ الخميس في دخول تونس عبر المعابر الحدودية البرية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الأسبوع القادم سيشهد قدوم باخرة محمّلة بالسكّر وهي قادمة من الهند لترسو بميناء رادس، وذلك في اطار تنفيذ صفقة توريد 34 ألف طنّا من السكر من دولة الهند.

وينتظر أن تشهد مسالك توزيع السكر انفراجا واضحا بدخول كميات السكّر المورّدة تنضاف إلى ما ينتجه معمل السّكّر بباجة. يضيف المصدر ذاته.