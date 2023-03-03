-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية خاصة: أمطار بكميات تصل 50 ملم عبر 10 ولايات يوم السبت
الجزائر

شاحنات جزائرية محملة بالسكر تصل إلى تونس

الشروق أونلاين
  • 710
  • 0
شاحنات جزائرية محملة بالسكر تصل إلى تونس
أرشيف

دخلت شاحنات محملة بمادة السكر الأبيض تونس قادمة من الجزائر، بعدما تقرر  توريد 25 ألف طنّا من هذه المادة إلى تونس.

وحسب ما أكدته مصادر اعلامية تونسية، فقد بدأت الشاحنات الجزائرية المحملة بمادة السكرمنذ الخميس في دخول تونس عبر المعابر الحدودية البرية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الأسبوع القادم سيشهد قدوم باخرة محمّلة بالسكّر وهي قادمة من الهند لترسو بميناء رادس، وذلك في اطار تنفيذ صفقة توريد 34 ألف طنّا من السكر من دولة الهند.

وينتظر أن تشهد مسالك توزيع السكر انفراجا واضحا بدخول كميات السكّر المورّدة تنضاف إلى ما ينتجه معمل السّكّر بباجة. يضيف المصدر ذاته.

مقالات ذات صلة
ممثلا لرئيس الجمهورية.. الوزير الأول في أذربيجان (فيديو)

ممثلا لرئيس الجمهورية.. الوزير الأول في أذربيجان (فيديو)

عقوبات مشددة ضد كبار المضاربين بالزيت في وهران

عقوبات مشددة ضد كبار المضاربين بالزيت في وهران

الشروع في صب منحة رمضان في حسابات المستفيدين

الشروع في صب منحة رمضان في حسابات المستفيدين

تقرير أمريكي رسمي: الجزائر رائدة مكافحة الإرهاب والاتحاد الإفريقي

تقرير أمريكي رسمي: الجزائر رائدة مكافحة الإرهاب والاتحاد الإفريقي

جوائز “FIFA” 2022

جوائز “FIFA” 2022

الرئيس تبون: الجزائر متمسكة بمبادئ حركة عدم الإنحياز

الرئيس تبون: الجزائر متمسكة بمبادئ حركة عدم الإنحياز

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد