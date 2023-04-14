شاحنات “فولفو” و”رونو تراكس” ترغبان في دخول مجال التركيب في الجزائر

كشف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، الخميس، عن إيداع شركة ناشطة في تركيب الشاحنات، ممثلة لعلامتي “فولفو” و”رونو تراكس”، طلب الاعتماد على مستوى مصالحه الوزارية.

وفي جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أوضح عون أنّ الشركة المذكورة قامت بإيداع طلب الحصول على اعتماد للنشاط في مجال تركيب الشاحنات بمنطقة مفتاح في ولاية البليدة.

وأشار عون إلى أنّ مصنع الشاحنات لعلامتي فولفو السويدية ورونو تراكس، يمتلك طاقة إنتاج 2500 شاحنة سنويًا.

وتابع الوزير: “نظرًا لأنّ إجراءات منح الاعتماد مقننة وفق المرسوم التنفيذي رقم 22-384، الذي يحدّد شروط وكيفيات تصنيع المركبات، سيتم دراسته وفقا للشروط المذكورة فيه، الخاضع إلى الترتيب التسلسلي أثناء التسجيل عبر المنصة الرقمية”.

وأضاف: “بخصوص إصدار قرار غلق المصنع من طرف مصالحنا، فإنه لم يتم اتخاذ أي قرار من هذا النوع”.