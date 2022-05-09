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الجزائر

شاحنة تدهس رجلا وطفليه بالطريق السيار شرق غرب

الشروق أونلاين
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شاحنة تدهس رجلا وطفليه بالطريق السيار شرق غرب

لقي طفل مصرعه فيما أصيب والده وشقيقه بجروح إثر تعرضهم لحادث دهس من قبل شاحنة بولاية الشلف.

وأفاد بيان لمصالح الحماية المدنية “توفي طفل يبلغ من العمر سنتين واصابة طفل وشخص آخر في حادث مرور سجلته مصالحنا هذا اليوم في حدود الساعة 11سا40د على محور الطريق السيار شرق-غرب”.

وأوضح المصدر ذاته أن “تفاصيل الحادثة تمثلت في دهس شاحنة من نوع سوناكوم لثلاثة اشخاص كانوا بصدد قطع الطريق السيار بمنطقة سيدي جيلالي بلزرق ببلدية وادي سلي”.

وأشارت مصالح الحماية إلى أن الاشخاص الثلاث هم من عائلة واحدة أب وابنيه ادى ذلك الى وفاة طفل في عين المكان متاثرا بإصاباته و اصابة الاخرين بجروح حيث تم اسعافهما و تحويل الضحية الى مصلحة حفظ الجثث فور الانتهاء من الاجراءات القانونية التي باشرتها المصالح المختصة.

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