شارة بداية المحقق كونان بصوت أم كلثوم تتصدر شبكات التواصل!

تصدرت شارة بداية الأنمي الشهير المحقق كونان بصوت الفنانة المصرية الراحلة أم كلثوم شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تم تداول مقطعها على نطاق واسع.

واستخدم مصمم الفيديو تقنية الذكاء الاصطناعي بحيث استبدل المغنية الأصلية لشارة المحقق كونان، رشا رزق، بكوكب الشرق أم كلثوم ما أثار جدلا واسعا بين مستمتعين وناقدين.

وأبدى نشطاء إعجابهم بالنتيجة التي وصفوها بالمذهلة، وقالوا إنه من الجميل إحياء صوت الراحلة أم كلثوم من خلال أغاني سبيستون، بينما أبدى البعض تخوفا من تشويه تراثها الغنائي خاصة مع تطور تقنية الذكاء الاصطناعي التي تتيح إمكانية إنشاء مقاطع بأصوات فنانين عالميين سواء كانوا أحياء أم أمواتا.

#الحذر

من اي اتصال .. يطلب منك تحول له فلوس

صديق .. اخ … الخ

اذا ام كلثوم خلوها تغني كونان #الذكاء_الاصطناعي 🤔 pic.twitter.com/CmAQ8zp26r — بوحمده الشامسي🇦🇪 (@hamad6210) July 13, 2023

انا بقيت متخوف جيصه من الذكاء الاصطناعى بعد ما سمعت كونان بصوت ام كلثوم😂😂 pic.twitter.com/yTBh7nzCJY — فلسفة مجنون (@miidooos) July 12, 2023

يذكر أن العالم شهد في الآونة الأخيرة اهتمامًا كبيرًا بتقنية الذكاء الاصطناعي التي استحوذت على تفكير الكثيرين، لدرجة أن شبكات التواصل أصبحت تضج بالصور ومقاطع الفيديو المولدة عبرها والتي توفر قوة معالجة موازية سريعة ودقيقة.

وسبق أن أثار استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في محاكاة أصوات الفنانين جدلا كبيرا في مصر بعد أن عمد ملحن مصري شهير إلى استخدام صوت أم كلثوم في أغنية جديدة وأيضا صوت العندليب عبد الحليم حافظ.

ويواجه صانعو المحتوى من هذا النوع اتهامات كثيرة بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية للمشاهير.

يذكر أن كوكب الشرق رحلت عن عالمنا في عام 1975، ولكنها لا تزال تتربع على عرش الغناء في العالم العربي.

تعد الفنانة من أبرز مغني القرن العشرين، وبدأت مشوارها الفني في سن الطفولة، وتربعت على عرش الغناء.

غنّت للعديد من عمالقة التلحين، وعلى رأسهم موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وبليغ حمدي ورياض السنباطي، ومن أبرز من تغنّت بكلماتهم الشاعر أحمد رامي ومأمون الشناوي وغيرهم.

قدّمت للسينما 6 أفلام، أبرزها وداد، وساهمت في المجهود الحربي في أعقاب حرب 67، حيث أحيت حفلتن تاريخيين على مسرح الأولمبيا في فرنسا.