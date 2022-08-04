“شارف” مدربا جديدا لِاتحاد العاصمة

أعلنت إدارة نادي اتحاد العاصمة، الخميس، عن تعيين التقني بوعلام شارف مدربا جديدا لِفريقها الكروي.

وكان بوعلام شارف (64 سنة) من قبل، يشغل منصب مدير فني في نادي شباب بلوزداد.

وسيخلف بوعلام شارف المدرب البلجيكي جميل بن واحي، الذي أنهت إدارة نادي اتحاد العاصمة مهامه، الأربعاء، بعد نحو ستّة أشهر من العمل.

كما جلبت إدارة نادي “سوسطارة” الثلاثي: مصطفى أملال في منصب مدرب مساعد، ومحمد حانيشاد في منصب مدرب الحراس، ومفدي شردود في منصب مدرب اللياقة البدنية.

وكانت إدارة نادي اتحاد العاصمة مساء الأربعاء، قد اتّخذت قرارات صارمة ومُغلّظة، بعد “فضيحة” إلغاء المعسكر الإعدادي بِتركيا.

وجاءت قرارات إدارة نادي “سوسطارة”، على ضوء اجتماع عقدته لجنة الانضباط.

وقرّرت إدارة الاتحاد إقالة المدرب جميل بن واحي، ومساعده كمال بوجنان، ومدرب حراس المرمى الوناس قاواوي.

ومثُل الثلاثي الوارد ذكره أمام لجنة الانضباط، لِتفسير ما حدث ونفي التهم المنسوبة إليهم. لكن الحُكْمَ النهائيَّ ثبّت الإدانة (تحريض اللاعبين على التمرّد، وإلغاء التربص، بِحجّة عدم نيل المستحقّات المالية)، وهو ما ترتّب عنه إقالتهم.

هذا ويتدرب لاعبو الاتحاد العاصمة حاليا تحت إمرة التقني سفيان بن خليفة، وهو إطار كان يرأس مدرسة الكرة في النادي. ريثما تنتدب إدارة الفريق مدربا جديدا في الأيّام القليلة المقبلة.