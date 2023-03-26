شارك في تدشين مسجد.. مارين لوبان تتوعد نائبا بالعقاب

أثار تدشين عضو بارز عن حزب الجبهة الوطنية الفرنسية، الذي ينتمي للتيار اليميني المتطرف، لمسجد، غضب رئيسة الحزب، مارين لوبان، وتوعدته بالعقاب إذا كرر فعلته.

وقالت صحيفة “لوموند” الفرنسية، أن النائب جوريس هيبرارد، شارك في افتتاح مسجد جديد في منطقة لو بونتيه، وهي مدينة في جنوب فرنسا حيث كان رئيس بلدية بين 2014 و2020، لكنه لقي على إثر ذلك، انتقادا شديدا من زعيمة الحزب.

وظهر هيبرارد، خلال الافتتاح بمعية ممثلي الجالية التركية الكبيرة في المدينة، حيث تم أخذ صور له وهو يقطع شريط التدشين، قبل أن يلقي كلمة بالمناسبة.

ونشرت الجمعية الثقافية الفرنسية التركية في أفينيون، صور النائب على صفحتها في فيسبوك، قبل أن يتلقفها نشطاء محليون من حزب يميني متطرف، بزعامة إريك زمور، المرشح الرئاسي السابق ومنافس لوبان.

وتشارك مناصرو زمور الصور بشكل كبير، لدرجة أن المجلة الأسبوعية “لو بوينت” نشرتها الأربعاء، ما زاد من غضب لوبان.

وبعد ضغط صحفيين عليها للتعليق على تلك الصور، خلال مؤتمر صحفي عقب مقابلة جمعتها بالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون بشأن إصلاح نظام التقاعد، الأربعاء، قالت لوبان برد فاتر: “لم أكن على علم بذلك على الإطلاق” قبل أن تضيف “هذه مبادرة شخصية من هذا النائب الذي لا أتفق معه، حتى أكون واضحة”.

وفي إجابتها حول ما إذا كان الحزب ينوي معاقبته قالت لوبان: “هناك حق في ارتكاب خطأ، ولكن مرة واحدة فقط” في إشارة واضحة لإمكانية تسليط عقوبات على هيبرارد في حال كرر “فعلته”.