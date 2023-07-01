شارلوروا البلجيكي يرغب في التعاقد مع لاعب بارادو

أكدت تقارير إعلامية أن إدارة نادي شارلوروا ترغب في التعاقد مع لاعب نادي بارادو ياسين تيطراوي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب ذات التقارير فإن المفاوضات بلغت مرحلة متقدمة، بين إدارة النادي البلجيكي، وإدارة نادي بارادو.

ويريد نادي شارلوروا التعاقد مع تيطراوي البالغ من العمر 20 سنة، من أجل تعويض الرحيل المحتمل لآدم زرقان، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.