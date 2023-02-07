“شارلي إيبدو” الفرنسية تسخر من مأساة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا

تلّقت صحيفة “شارلي إيبدو” الفرنسية الصفراء سيلا من الانتقادات منذ الإثنين، بعد نشرها رسم كاريكاتير يسخر من ضحايا الزلزال العنيف الذي أودى بأرواح المئات من الأشخاص في تركيا وسوريا.

وارتأى صاحب الرسم المنشور على الصحيفة، أن يتفاعل مع نكبة ضحايا الزلزال التي حظيت بتعاطف عالمي، بتصوير البنايات المهدّمة في تركيا مرفقة بالعبارة:”لا حاجة لإرسال الدبابات”.

واعتبرت “سخرية” الكاريكاتير “مخجلة” حتى بالنسبة لصحفيين فرنسيين. فيما دعا صحفيون آخرون من تركيا ومن عدّة دول عربية إلى معاقبة الصحيفة على “كراهيتها، وإهانتها للروح البشرية”.