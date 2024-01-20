شاشات عملاقة بالعاصمة لبث مباراة “الخضر” وبوركينافاسو

أعلنت مصالح ولاية الجزائر، عن تنصيب 5 شاشات عملاقة بعدد من المواقع بالعاصمة، لتمكين الجماهير من متابعة مباراة “الخضر” و”الخيول” في أجواء حماسية.

وتم تنصيب الشاشات العملاقة، بـ 5 مواقع وهي: ساحة البريد المركزي بالجزائر الوسطى، ساحة الكيتاني بباب الوادي، مسرح الهواء الطلق بمنتزه الصابلات، الساحة المركزية بزرالدة، منبع المياه بوادي الحراش.

ويواجه المنتخب الوطني نظيره البوركينابي السبت بداية من الساعة الثالثة زوالا، بملعب السلام بمدينة بواكي لحساب الجولة الثانية من المجموعة الرابعة، لكأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023 .