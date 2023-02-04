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رياضة

شاشات عملاقة بالعاصمة لمتابعة نهائي الشان

عمر سلامي
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شاشات عملاقة بالعاصمة لمتابعة نهائي الشان
ح.م
شاشة عملاقة بالقاعة البيضاوية بالعاصمة

سيكون بإمكان الجماهير متابعة نهائي “الشان” بين الجزائر والسنغال، عبر شاشات عملاقة، في 5 نقاط بالعاصمة.

وتم تنصيب شاشة عملاقة بالقاعة البيضاوية بالمركب الأولمبي محمد بوضياف، من أجل تمكين العائلات من متابعة النهائي في أجواء حماسية.

كما خصصت 4 أماكن أخرى، لإتاحة الفرصة للجماهير من أجل متابهة النهائي في أجواء حماسية، ويتعلق الأمر بقاعة حرشة حسان، وساحة كيتاني بباب الواد، منتزه الصابلات والقاعة المتعددة الرياضات ببرج الكيفان.

ويواجه المنتخب الجزائري للمحليين، نظيره السنغالي في نهائي الشان، سهرة السبت بداية من الساعة الثامنة ونصف بملعب نيلسون مانديلا ببراقي.

ويطمح أشبال المدرب بوقرة للتتويج بالشان، وتحقيق ثاني لقب لهم، بعد التتويج بكأس العرب 2021 .

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