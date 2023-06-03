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رياضة

شاشتان عملاقتان بباب الوادي لبث نهائي كأس الكاف

عمر سلامي
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شاشتان عملاقتان بباب الوادي لبث نهائي كأس الكاف
أرشيف
لقطة من مباراة الذهاب بين يونغ أفريكانز واتحاد العاصمة

سخرت مصالح ولاية الجزائر، موقعين ببلدية باب الوادي، لتنصيب شاشتين عملاقتين، للأنصار من أجل متابعة مباراة إياب نهائي كأس الكاف بين اتحاد العاصمة ويونغ أفريكانز التنزاني.

وتم نصيب الشاشتين العملاقتين على مستوى كل من مركب فرحاني وساحة الكيتاني ببلدية باب الوادي.

ويواجه اتحاد العاصمة، يونغ أفريكانز التنزاني، سهرة السبت بداية من الساعة الثامنة، بملعب 5 جويلية.

ويتواجد الاتحاد على بعد 90 دقيقة من التتويج بأول كأس إفريقية في تاريخه، خاصة وأنه مهد الطريق لتحقيق الحلم، في لقاء الذهاب بدار السلام بعد فوز بهدفين مقابل هدف واحد.

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