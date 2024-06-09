شاعر سعودي معروف بالفضائح يتجرأ على الجزائر ويشكك في أعداد الشهداء!

تدخل سريع من هيئة الإعلام بالمملكة

ضجّت شبكات التواصل الاجتماعي بالحديث عن شاعر سعودي معروف بالفضائح، تجرأ على الجزائر وراح يشكك في أعداد الشهداء، ما دفع السلطات المعنية بالمملكة للتدخل.

وأعرب ناشطون من مختلف الجنسيات العربية عن استيائهم من وقاحة شاعر الخمر والنسوان “عبد الرحمان الشمري” الذي تعمّد الإساءة للجزائر وشهدائها كي يشتهر، لافتين إلى أنه لم يفلح في الشعر فراح ينتحل صفة المؤرخ.

#بعض الصغار يريدون ان يكونوا كبار على حساب التاريخ .

فيريدون ان يشوهوا رجال صنعوا هذا التاريخ

مثل الشاعر الصغير عبد الرحمان الشمري من #السعوديه_العظمى

الذي اراد ان يكبر بتشويه تاريخ امة حافل بالبطولات يشهد عليها العدو قبل الصديق pic.twitter.com/h3rEwBFq0g — 🇩🇿 .عزيز الجزائري (@azizzerrouki221) June 8, 2024

⬅️#شاعر سعودي مغمور ومجهول يُدعى (عبد الرحمن الشمري) في #بودكاست_دواير#يبدو أن هذا المجهول مخمور ويدخل في روحو في أمور تفوق مستواه فهو غير معروف-لا يتبعه حتى الغاوون-وليس مؤرخًا أو باحثًا في التاريخ، كما أن مبرراته واهية ولا تستند إلى أي منطق pic.twitter.com/KMP1hWO6gi — YAAKOUBE IDRISS (@IYaakoube) June 7, 2024

وأعلنت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بالمملكة العربية السعودية، استدعاء شاعر قصد الإساءة لشعوب شقيقة، وأيضًا استدعت مقدم برنامج البودكاست الذي استضافه.

هيئة تنظيم الإعلام في #السعودية 🇸🇦. تستدعي الشاعر عبد الرحمان الشمري بعدما أساء لـ #الجزائر 🇩🇿 مشككا في صورتها و شهدائها في بودكاست #دواير بالإضافة إلى مقدم البودكاست! pic.twitter.com/Z1MDWT95AF — Sid Ka (@SidKa92) June 8, 2024

وقال الشمري في المقابلة التي فتحت عليه أبواب الجحيم، مشككا في أعداد الشهداء: “هل يعقل أن الفرنسيين قتلوا مليون جزائري، هذا غير منطقي، أنا من خلال بحثي البسيط فإن 156 شخصًا فقط الذين قتلوا بالسجون، اعتقد أن فرنسا ليست غبية لتقتل كل هذا العدد”.

العبيد دائما لا تصدق ان هنالك اشخاص يضحون بالغالي والنفيس من اجل الوطن والعرض و الكرامة لهذا لم يستطيع هذا البائس ان يصدق ان شعب الجزائر دفع اكثر من مليون شهيد من اجل وطنه وترابه ..هكذا هم العبيد لا يعرفون طعم الحرية #عبد_الرحمان_الشمري https://t.co/zgNVRhCtAW — ̨ڜــٰٱ̍مۭ ❣️ 𝓢𝓗𝓐𝓜 (@lamita_jad) June 8, 2024

وهاجم الكثيرون الشاعر المتطفل على التاريخ، حيث ذكّروا بفضائحه في فنادق دبي وإشادته في خربشاته بالخمر والزنا، كما تحدث البعض عن سرقاته الأدبية.

عبدالرحمن الشمري شاعر سعودي يقول انا في #ابوظبي اشرب واسكر واعربد واجيب مزز وإذا حان دفع الفاتورة رقم محمد بن زايد في جوالي !

عمري ماشفت ارذل واوصخ من كذا pic.twitter.com/yNydFnAOaF — سعد بن الادعم المري (@tamim4everr) March 23, 2020

ولم تسلم موريتانيا من تجاوزات الشمري، إذ استكثر عليها لقب بلد المليون شاعر، مشيرا إلى أن منطقة نجد لوحدها يوجد بها مليون شاعر حاليا، كما نفى أن يكون الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر أول قومي عربي، مؤكدا أن الإمام محمد بن سعود أحق به كونه أول من طالب بعزل الجزيرة العربية عن الدولة العثمانية التي وصفها بـ “المنحرفة”.

وبحسب ما أفادت صحف سعودية فإن الهيئة العامة لتنظيم الإعلام تعمل بحزم لتطبيق القانون؛ ضمانًا لاحترام العلاقات الطيبة بين الدول والشعوب الشقيقة؛ منعًا لأي تجاوزات إعلامية تعرقل العلاقات أو الإساءة للغير.

وأوضحت أنه جار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل، وللحفاظ على مستوى راقٍ من الحوار الإعلامي الذي يتماشى مع قيم المجتمع وأخلاقياته.

هيئة #تنظيم_الإعلام #السعودية تستدعي الشاعر المدعو #_الشمري صاحب شعر أكتب أشعاري وأنا أحتسي خـ مرا وأسمع طربا! (الخمري)🍾ومقدم #البودكاست الذي استضافه بعد إسـ اءته لـ #الجزائر حول عدد شهداء ثورة التحرير المجيدة و أيضا دولة #موريتانيا كما شكك في تاريخ دولة #الكويت سابقا pic.twitter.com/xEAd6nfmN2 — ILina🇩🇿∞ (@ZiridDjz) June 8, 2024

وطالب نشطاء الشمري بالبقاء في شعر التغزل بالمرأة لأن الثورة الجزائرية كبيرة عليه، وشهداء الجزائر من الخطوط الحمراء التي لا يسمح بتجاوزها، لأن لعنة الشعب الأبي ستحل عليه.