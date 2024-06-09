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تدخل سريع من هيئة الإعلام بالمملكة

شاعر سعودي معروف بالفضائح يتجرأ على الجزائر ويشكك في أعداد الشهداء!

الشروق أونلاين
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شاعر سعودي معروف بالفضائح يتجرأ على الجزائر ويشكك في أعداد الشهداء!

ضجّت شبكات التواصل الاجتماعي بالحديث عن شاعر سعودي معروف بالفضائح، تجرأ على الجزائر وراح يشكك في أعداد الشهداء، ما دفع السلطات المعنية بالمملكة للتدخل. 

وأعرب ناشطون من مختلف الجنسيات العربية عن استيائهم من وقاحة شاعر الخمر والنسوان “عبد الرحمان الشمري” الذي تعمّد الإساءة للجزائر وشهدائها كي يشتهر، لافتين إلى أنه لم يفلح في الشعر فراح ينتحل صفة المؤرخ.

وأعلنت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بالمملكة العربية السعودية، استدعاء شاعر قصد الإساءة لشعوب شقيقة، وأيضًا استدعت مقدم برنامج البودكاست الذي استضافه.

وقال الشمري في المقابلة التي فتحت عليه أبواب الجحيم، مشككا في أعداد الشهداء: “هل يعقل أن الفرنسيين قتلوا مليون جزائري، هذا غير منطقي، أنا من خلال بحثي البسيط فإن 156 شخصًا فقط الذين قتلوا بالسجون، اعتقد أن فرنسا ليست غبية لتقتل كل هذا العدد”.

وهاجم الكثيرون الشاعر المتطفل على التاريخ، حيث ذكّروا بفضائحه في فنادق دبي وإشادته في خربشاته بالخمر والزنا، كما تحدث البعض عن سرقاته الأدبية.

ولم تسلم موريتانيا من تجاوزات الشمري، إذ استكثر عليها لقب بلد المليون شاعر، مشيرا إلى أن منطقة نجد لوحدها يوجد بها مليون شاعر حاليا، كما نفى أن يكون الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر أول قومي عربي، مؤكدا أن الإمام محمد بن سعود أحق به كونه أول من طالب بعزل الجزيرة العربية عن الدولة العثمانية التي وصفها بـ “المنحرفة”.

وبحسب ما أفادت صحف سعودية فإن الهيئة العامة لتنظيم الإعلام تعمل بحزم لتطبيق القانون؛ ضمانًا لاحترام العلاقات الطيبة بين الدول والشعوب الشقيقة؛ منعًا لأي تجاوزات إعلامية تعرقل العلاقات أو الإساءة للغير.

وأوضحت أنه جار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل، وللحفاظ على مستوى راقٍ من الحوار الإعلامي الذي يتماشى مع قيم المجتمع وأخلاقياته.

وطالب نشطاء الشمري بالبقاء في شعر التغزل بالمرأة لأن الثورة الجزائرية كبيرة عليه، وشهداء الجزائر من الخطوط الحمراء التي لا يسمح بتجاوزها، لأن لعنة الشعب الأبي ستحل عليه.

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