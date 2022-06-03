شاعر مصري يفجر جدلا حول حياة أم كلثوم

أثار نشر مقاطع من ندوة تناولت الحياة الشخصية للمطربة المصرية أم كلثوم انتقادات واسعة في مصر.

واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الندوة التي نظمها اتحاد كتاب مصر، وحملت عنوان: “الأغنية المصرية وجدان أمة” تضمنت إساءة كبيرة لسيدة الطرب العربي.

وقال الشاعر ناصر دويدار: “يقال أن أم كلثوم تزوجت 11 مرة ويقال إنها صاحبت 11 مرة، وإنها استغلت عشق الشاعر أحمد رامي لها و”لعبته على الشناكل” وإنه “وقع في يد امرأة تربت في الموالد الشعبية”وفق صحيفة ” القدس العربي”.

وأضاف:” أم كلثوم كانت سيدة أنانية، والعلاقة بين أم كلثوم ورامي كانت علاقة الذئب بفريسته”.

وتعليقا على التصريحات التي أطلقها دويدار في الندوة، قال الناقد المصري شعبان يوسف في صفحته على فيسبوك:”ما حدث في ندوة اتحاد الكتاب من قذف وسب وتجريح للفنانة العظيمة أم كلثوم، جريمة لا يمكن السكوت بصددها”ّ.

وقالت نقابة الموسيقيين في ردها على الشاعر: “المتطاولون على أم كلثوم “صغار” متآمرون على الفن المصري”.

وعبّر الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن سخطهم من الإساءة لـ”امرأة ميتة”، ناهيك عن أنها “كوكب الشرق”، مشيرين إلى أنه “هناك خطة ممنهجة للتطاول على كل الرموز المصرية في كل المجالات والنيل منها والحط من قدرها، مثل التطاول على المنتخب الوطني والأهلي ومحمد صلاح وأم كلثوم”.

وقال محمد في تعليقه على تويتر” للأستاذ ناصر دويدار.. للأسف لم أتعرف عليكم من قبل أو على أشعارك..كنت سأعترف بالتقصير لو لم اقرأ ما تفضلت به في حق السيدة أم كلثوم، فقد تعلمت أن الإنسان الراقي أو المحترم لا يسيء لمن رحلوا وأصبحوا في رحاب المولى عز وجل” متساءلا:” لماذا نحطم عمالقتنا ولدينا العديد من الشباب يحتاجون الإشادة”.