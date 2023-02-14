شافعي يجدّد عقده مع ضمك السعودي

أعلن نادي ضمك السعودي، عن تجديد عقد مدافعه الجزائري فاروق شافعي إلى غاية 2025.

وجاء في بيان لإدارة ضمك عبر الصفحة الرسمية للنادي على “تويتر”: ” فاروق شافعي ضمكاوي حتى عام 2025″.

ونشرت صفحة النادي السعودي مقطع فيديو، يتضمن عددا من الأهداف التي سجلها اللاعب مع الفريق.

وانضم شافعي لنادي ضمك في جانفي 2020، قادما من مولودية الجزائر.

ويحتل نادي ضمك حاليا المركز السابع في ترتيب الدوري السعودي، برصيد 22 نقطة.