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رياضة

شافعي يعلّق على الهزيمة أمام رفقاء رونالدو

عمر سلامي
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شافعي يعلّق على الهزيمة أمام رفقاء رونالدو
ح.م
فاروق شافعي

قال قائد نادي ضمك، الجزائري فاروق شافعي، أن المباراة أمام النصر كانت صعبة، وأن مسارها كان بمثابة سيناريو مكرر لآخر 10 مواجهات بين الفريقين.

وأكد شافعي في تصريحات له عقب هزيمة فريقه بثلاثية أمام رفقاء مسجل الهاتريك، كريستيانو رونالدو: “واجهنا اليوم فريقا صعبا وقويا ومنظما استغل حالتنا مبكرا، وقتل المباراة في الشوط الأول”.

وأضاف: “بعد عودة الدوري عقب انتهاء مونديال قطر، عانينا ذهنيا من فقدان التركيز في أول ثلث ساعة، وهذه الفترة التي نستقبل فيها الأهداف، ثم نقاتل بعدها من أجل العودة في النتيجة”.

وتابع قائد فريق ضمك: “علينا أن نراجع حساباتنا، ونركز كما يجب، من أجل تحقيق نتائج إيجابية”.

وقائد رونالدو النصر للفوز على ضمك، بعد تسجيله ثلاثية كاملة في المرحلة الأولى، خلال المباراة التي تدخل في إطار الجولة الـ18 من الدوري السعودي.

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