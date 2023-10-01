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رياضة

شافعي يواصل تألقه ويقود ضمك لتحقيق أول انتصار

عمر سلامي
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شافعي يواصل تألقه ويقود ضمك لتحقيق أول انتصار
ح.م
فاروق شافعي

قاد المدافع الجزائري فاروق شافعي ناديه ضمك لتحقيق أول انتصار، بعد الفوز على نادي الخليج بثنائية نظيفة.

ويواصل المدافع شافعي تألقه مع نادي ضمك، حيث تمن من تسجيل الهدف الأول في المباراة في د43 بضربة رأسية.

ورفع شافعي رصيده من الأهداف إلى 14 هدفا، ليكون بذلك المدافع الأكثر تسجيلا للأهداف في الدوري السعودي منذ انضمامه إلى نادي ضمك.

ويحتل نادي ضمك المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 7 نقاط.

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