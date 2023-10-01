شافعي يواصل تألقه ويقود ضمك لتحقيق أول انتصار

قاد المدافع الجزائري فاروق شافعي ناديه ضمك لتحقيق أول انتصار، بعد الفوز على نادي الخليج بثنائية نظيفة.

ويواصل المدافع شافعي تألقه مع نادي ضمك، حيث تمن من تسجيل الهدف الأول في المباراة في د43 بضربة رأسية.

ورفع شافعي رصيده من الأهداف إلى 14 هدفا، ليكون بذلك المدافع الأكثر تسجيلا للأهداف في الدوري السعودي منذ انضمامه إلى نادي ضمك.

هدددددف! الهدف الأول لضمك عن طريق فاروق شافعي🔥⚽ الخليج 0 × 1 ضمك#دوري_روشن_السعودي#الخليج_ضمك | #SSC pic.twitter.com/eSgV9pDsxe — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 30, 2023

ويحتل نادي ضمك المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 7 نقاط.