“شافيني” منصة لخدمة الأطباء والمرضى في الجزائر

لمساعدة الجالية بالخارج والمساهمة في الترويج السياحي الصحي

ستدخل منصة “شافيني” الإلكترونية حيز الخدمة، بعد إطلاقها هذا الأسبوع، على محرك البحث، لتصبح همزة وصل بين المرضى، الأطباء والمؤسسات الاستشفائية، والجالية الجزائرية بالخارج، بحيث أكدت زينب طايبي، مؤسسة منصة “شافيني”، أن هذه المنصة الأولى من نوعها في الجزائر، سوف تساعد الجزائريين وأفراد الجالية الوطنية المقيمة في الخارج للبحث على خدمات الرعاية الصحية عبر مختلف ولايات الوطن، بدلا من التوجه إلى تونس وتركيا، والعلاج هناك عند عيادات أجنبية.

وقالت طايبي، على هامش الإعلان عن انطلاق “شافيني”، بفندق غولدن توليب بالعاصمة، إن هذه المنصة من شأنها تسهيل التواصل بين المرضى والأطباء، لأنها تحتوي على كل ما يتعلق بالعيادات والمستشفيات والمختبرات والصيدليات والنّقل الطبي والطب المنزلي ومختلف الخدمات المتعلقة بقطاع الصحة.

ومن جهته، أوضح رشيق بربيش، شريك مؤسس لهذه المنصة أن المرضى سيجدون كل الخدمات الصحية الموجودة في الجزائر، فهم سيتعرفون على كل الأطباء المداومين والصيادلة المداومين، والمختصين الخواص في جميع الأمراض، والعيادات الخاصة والمستشفيات العمومية، والمخابر، بحيث أن ولوج المنصة للبحث عن طبيب ما يمكن من تحديد اسم الطبيب ومكان تواجده في أي ولاية جزائرية.

كما أكد أن المنصة تسهل البحث عن العلاج والجراحة التجميلية في الجزائر، وتمنح فرصة هائلة للتعريف ببعض العيادات والاختصاصات، وتغني عن الذهاب للبحث عن العلاج في تونس وتركيا وغيرها من البلدان، التي يقصدها الجزائريين قصد العلاج أو إجراء عمليات جراحية، مشيرا أن الجالية الجزائرية تحتاج إلى إرشاد وتوجيه ومعرفة مميزات ومكتسبات بلادها.

وبحسب رشيق بربيش، فإن الترويج لمنصة “شافيني” سيكون عن طريق ملصقات ولوحات إشهارية في المطارات في عدة أماكن، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع الاستعانة بالمؤثرين، والأطباء، وتوجيه دعوة الانضمام إليها لكل المختصين في قطاع الصحي الجزائري.

وفي السياق، قال رمضان الجزائري، المكلف بالاتصال في مؤسسة المتعامل “اوريدو”، في تصريح لـ “الشروق”، إن المنصة “شافيني بوان كوم”، تسمح للمتعاملين والمتداخلين في القطاع الصحي بربط علاقة وثيقة بينهم وبين المريض، وتمنح للمواطنين الحصول على معلومات عن المستشفيات، واسم الطبيب المداوم، موضحا أن متعاملي الهاتف النقال، يدعمون مثل هذه الابتكارات التكنولوجية، إذ تعتبر تطبيقات جد مفيدة للجزائريين.