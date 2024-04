شافي يعلّق بعد الهزيمة في الكلاسيكو

حمل مدرب نادي برشلونة، تشافي هيرنانديز، حكم مواجهة ريال مدريد مسؤولية الهزيمة، على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن الجولة 32 من الدوري الإسباني.

وقال تشافي، في تصريحات صحفية عقب المباراة التي أنهت آمال فريقه بشكل كبير في المنافسة على لقب الليغا: “أشعر بخيبة أمل كبيرة، كيف نقول إنه أفضل دوري في العالم، وقد رأى الجميع الكرة دخلت المرمى”.

وأضاف: “أعتقد أننا كنا أفضل وتنافسنا لكن خسرنا النقاط في مواقف لا نسيطر عليها، وهو أمر مؤسف، لقد شاهد الجميع الكرة، لن أتحدث لأنه يمكنهم معاقبتي، أريد أن أتحدث عن المباراة، أضعنا الفوز بسبب التفاصيل، ويجب أن نكون فخورين بهذا الفريق”.

🔵🔴 Xavi: “We were the best team tonight and we deserved to win”.

“The future with those young talents will be bright for Barça”.

❗️ “I don’t need to say anything about the referee, everyone has seen it already – if I speak they may sanction me, the images are there”. pic.twitter.com/6dTtZKxhE6

