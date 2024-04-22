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رياضة

شافي يعلّق بعد الهزيمة في الكلاسيكو

عمر سلامي
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شافي يعلّق بعد الهزيمة في الكلاسيكو
ح.م
تشافي

حمل مدرب نادي برشلونة، تشافي هيرنانديز، حكم مواجهة ريال مدريد مسؤولية الهزيمة، على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن الجولة 32 من الدوري الإسباني.

وقال تشافي، في تصريحات صحفية عقب المباراة التي أنهت آمال فريقه بشكل كبير في المنافسة على لقب الليغا: “أشعر بخيبة أمل كبيرة، كيف نقول إنه أفضل دوري في العالم، وقد رأى الجميع الكرة دخلت المرمى”.

وأضاف: “أعتقد أننا كنا أفضل وتنافسنا لكن خسرنا النقاط في مواقف لا نسيطر عليها، وهو أمر مؤسف، لقد شاهد الجميع الكرة، لن أتحدث لأنه يمكنهم معاقبتي، أريد أن أتحدث عن المباراة، أضعنا الفوز بسبب التفاصيل، ويجب أن نكون فخورين بهذا الفريق”.

وتابع: “قلت بالأمس إنني أتمنى أن يؤدي الحكم مباراة دون أخطاء، والشيء الطبيعي كان الفوز بالمباراة، لكن مواقف التحكيم لا يمكن السيطرة عليها، لكن لم يحدث ذلك، الآن علينا التفكير في المركز الثاني ولقب الدوري أصبح صعبا للغاية، وعلينا التفكير في التأهل للسوبر الإسباني”.

وتزايد الجدل حول هدف لامين يامال الملغى في كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة.

وشهدت المباراة في الدقيقة 28، ركلة ركنية لبرشلونة قابلها يامال بلمسة واحدة خادعة، وأبعدها الحارس أندري لونين بصعوبة، فيما بدا أن الكرة عبرت خط المرمى.

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