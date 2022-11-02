شاكيرا تتصدر الترند كـ “إبنة بارّة” بفيديو تقبيل قدمي والدها

تصدر اسم المطربة الكولومبية شاكيرا، خلال الساعات القليلة الماضية، محرك البحث غوغل وشبكات التواصل الاجتماعي بسبب فيديو تقبيل قدمي والدها.

وتداول نشطاء فيديو يجمع المطربة الشهيرة بوالدها ويليام مبارك من داخل أحد المستشفيات، والذي قامت بمشاركته بنفسها عبر حسابها على إنستغرام.

وأرفقت شاكيرا المقطع الذي حظي بإشادة واسعة بجملة: “والحياة شيء يحدث بين زيارات المستشفى وأزياء الهالوين”.

وظهرت شاكيرا حسب متابعين بشكل مؤثر إلى جانب والدها وهي تساعده على تحريك قدميه، أما اللقطة التي فجّرت التريند فكانت تقبيلهما في نهاية الفيديو.

وأعرب مغردون عن إعجابهم الشديد بطريقة الفنانة في رعاية والدها، كما تداولوا الفيديو على نطاق واسع، لافتين إلى أنها برغم الثراء الفاحش والشهرة لم تتخل عنه.

وكان الإعلامي اللبناني نيشان من أوائل المشاهير الذين تفاعلوا مع الفيديو، حيث أعاد نشره على تويتر وأرفقه بآية قرآنية من سورة الإسراء “وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَة وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً”.

وسبق أن شاركت شاكيرا في شهر جوان 2022 مقطع فيديو، ظهرت فيه وهي تحمل بطاقات عليها بعض الكلمات حتى يتعرف عليها والدها ويقرأها مع والدتها التي كانت جالسة خلفها.

وعلقت على الفيديو: “مع خروج والدي من المستشفى، وخلال تواجده في المنزل أساعده على تطوير معرفته بعد الحادثة.. شكرً لكم جميعاً على حبكم الكبير”.

وكان والد شاكيرا قد تعرض لحادثة سقوط أدت لإصابته بكدمات عديدة، وهذا بدا واضحاً في الصورة التي نشرتها حينها بعد تداول أخبار حول مشاهدتها في إحدى سيارات الإسعاف، إذ علقت حينها “يا رفاق، أتلقى الكثير من الرسائل المثيرة للقلق أنه تمت رؤيتي في سيارة إسعاف في برشلونة مؤخراً”.

وأضافت: “أردت فقط أن أخبركم أن هذه الصور من عطلة نهاية الأسبوع الماضي عندما تعرض والدي للأسف لحادثة سقوط ورافقته في سيارة إسعاف إلى المستشفى حيث يتعافى الآن”.